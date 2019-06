Nouvelle Cuisine aus Schweden

Talentierte Köche, neue Küchen, spannende Technik und überraschende Rezepte – in Stockholm tut sich momentan einiges in Sachen Kulinarik.

Kartoffeln als Starzutat, Champignonglace als Dessert und Liebstöckel als neues Trendkraut – die Küche in Schweden hat definitiv mehr zu bieten als die allgemein bekannten Hackfleischbällchen und den Graved Lachs. Das Gericht links zeigt langsam gedämpfte Kartoffeln mit geräuchertem Sauerrahm, brauner Butter, Matjes-Hering und «Chicken Kaviar». Letzterer wird wie Käse oder Bottarga über das raffinierte Kartoffelgericht geraffelt. Rechts liegen Tomaten und Mozzarella auf einer Tomaten-Liebstöckel-Sauce und sind garniert mit einem Kräuteröl und hauchdünn getoasteten Brotscheiben.

Paul Svensson

Diese Delikatessen sind das Werk des schwedischen Starkochs Paul Svensson. Er begann seine Karriere als Koch in der Navy. Danach studierte er die Kunst der Kulinarik in der Toskana, in Frankreich und in England. Seine ersten Jobs führen ihn nach London in einige bedeutende Restaurants, davon anderthalb Jahre bei Marco Pierre White. Seine Freizeit verbringt er in seinem Garten und mit seinem Bienenstock. (Foto: Johan Ståhlberg)

Meersicht

Wie viele berühmte Köche hat auch Paul Svensson einige Kochbücher verfasst, ist bekannt als Fernsehkoch und hat unzählige Preise gewonnen. Momentan leitet er das wunderbare Restaurant im Stockholmer Fotografie-Museum Fotografiska. Dort betreibt er eine Küche, die auf Pflanzen basiert und «Zero Waste» ernst nimmt.

Lichtspiele

In Stockholm ist gerade die Mittsommer-Saison. Das bedeutet, dass die Sonne kaum untergeht und das spannende Museum Fotografiska bis um elf Uhr nachts offen hat.

Die Küche mit Gefühl

Ein anderer wichtiger Trend, der aus Schweden kommt, ist ein völlig neuer Zugang zur digitalisierten Küche. Die schwedische Firma Electrolux setzt dabei auf das Gefühl. Mit dem Sense-Pro-Kochfeld, dem weltweit ersten Kochfeld mit kabel- und batterielosem Speisethermometer, kann man nach eigener Intuition kochen. Egal, ob man eine raffinierte Sauce zubereitet, ein Steak nach dem eigenen Geschmack brät oder Sous Vide kocht – das clevere Kochfeld fungiert dank eingebautem Vario-Guide als persönlicher Souschef. So kann man ganz einfach Gericht und Zubereitungsart wählen, und der Guide sagt dann Schritt für Schritt, was zu tun ist. Zum Beispiel wann das Wasser heiss genug ist, um den Vakuumierbeutel in den Topf zu geben, und wie lange die Zubereitung braucht. Der Speisethermometer, der am Topfinnenrand befestigt ist und die Wassertemperatur misst, kommuniziert während des ganzen Garprozesses mit dem Kochfeld und garantiert so stets eine konstante Temperatur.

Simon Bradford – Designer der Zukunft

Hinter dieser cleveren Technik und dem eleganten Design steckt der Designer Simon Bradford. Er ist in Freiburg aufgewachsen und hat am Art Center Europe bei Montreux Industriedesign studiert. Bevor er vor zehn Jahren zu Electrolux stiess, arbeitete er für Philips, Sony und Nokia. Hinter seinem Design steckt sehr viel Recherche. So erzählt er von einem spannenden Raum in der Firma, in den Menschen von der Strasse eingeladen werden, um einfach mal zu haushalten. Dabei werden sie genau beobachtet. Von grosser Bedeutung sind die automatischen, also intuitiven Handlungen.

Diese Erkenntnisse werden dann im Design eingesetzt. Das hat viel damit zu tun, dass deren Bedienung mühelos ist. Zum neuen Intuit-Küchensortiment, das letzte Woche in Stockholm der Presse vorgestellt wurde, meint er: «Natürlich kommt der Name von «Intuition» und bedeutet, dass alles nahtlos funktioniert und einfach verständlich ist. In unserem täglichen Leben sind wir von vielen negativen Klischees umgeben. Wenn etwas nicht einfach genug verständlich ist, wendet man sich von einem Produkt oder einer Marke ab und sucht nach etwas Neuem. So bewegt sich mein kreativer Prozess vor allem um den Benutzer und die Benutzerin. Nur wenn wir die Bedürfnisse der Kunden genau verstehen, können wir Design kreieren, welches das tägliche Leben vereinfacht.»

Magnus Albrektsson

Die Abenteuerlust leuchtet aus den Augen des renommierten Kochs. Er arbeitete mit dem schwedischen Aussenministerium und hat in Botschaften auf der ganzen Welt gekocht, so in Zimbabwe, Indien, Südafrika, China oder Russland. Heute hat er eine Gastronomie-Firma, arbeitet in der Ernährungsentwicklung und bietet Consulting und Kochkurse an. Er schafft es, einfachen Alltagsgerichten Gourmet-Charakter zu geben. Seine raffinierten Pouletbrüstchen mit gegrilltem Lattich und vakuumiertem Tomatensalat sind einfach zum Nachkochen.

Pouletbrüstchen und gegrillter Lattich mit Caesar-Salad-Dressing Dieses feine Gericht ist raffiniert, aber einfach zum Nachkochen. Drucken Zutaten gegrillter Lattich und vakuumierter Tomatensalat: Zubereitung gegrillter Lattich und vakuumierter Tomatensalat: 4 Minilattiche, halbiert Olivenöl 100 g Parmesan, geraffelt Salz und Pfeffer 400 g farbige kleine Tomaten 1 kleine rote Zwiebel 1/2 Gurke 10 Basilikumblätter Salz und Pfeffer 2 EL Balsamico-Essig 4 EL Olivenöl 1 Vakuumbeutel Die halbierten Lattiche würzen, mit Olivenöl beträufeln und, Schnittseite nach oben, 3–4 Min. auf heisser Stufe grillieren. Mit dem grob geraffelten Parmesan darüber servieren. Die Tomaten kurz in heissem Wasser kochen und dann in Eiswasser geben, die Haut abziehen und halbieren oder vierteln. Die Gurke schälen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Alles zusammen mit dem Basilikum, Salz, Pfeffer, Essig und Öl mischen und in einen Vakuumbeutel geben. Vakuumieren und 10 Min. ruhen lassen. Zutaten Caesar-Salad-Dressing: Zubereitung Caesar-Salad-Dressing: 6 Sardellenfilets 2 EL Rotweinessig 2 Knoblauchzehen 80 g Parmesan, gerieben 2 dl Naturjoghurt Salz und Pfeffer Sardellenfilets, Knoblauch und Essig in einer Küchenmaschine fein pürieren. Das Joghurt und den Parmesan beimischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zutaten Pouletbrüstchen mit Gewürzkruste: Zubereitung Pouletbrüstchen mit Gewürzkruste: 4 Bio-Pouletbrüstchen mit Haut 1/2 EL Senfkörner 1/2 EL Fenchelsamen 1 KL schwarze Pfefferkörner 1 KL Ancho-Chilipfeffer Salz Butter und Öl Zerstossen Sie die Senfkörner, Fenchelsamen und Pfefferkörner im Mörser. Mit dem Ancho-Chilipfeffer und Salz mischen. Die Fleischseite der Pouletbrüstchen damit grosszügig würzen. Butter und Öl in die Pfanne geben und mit der Hautseite nach unten ca 10 Min. braten. Wenn die Hautseite knusprig ist, wenden und noch kurz auf der Fleischseite fertig braten. Die Fleischtemperatur sollte 65 Grad sein. 3 Min. ruhen lassen Fertigstellung:

Die Lattiche mit dem Tomatensalat darüber anrichten. Caesar-Salad-Sauce darüber träufeln. Die Pouletbrüstchen in Tranchen schneiden und dazu servieren.

Italienisches Kino im Norden

Zwar wollte ich in Stockholm einen ganz normalen Supermarkt besuchen, doch gefunden habe ich im schicken Einkaufsquartier den bekannten Italiener Eataly. Das italienische Spezialitätengeschäft befindet sich in einem alten Kino. Dessen Art-déco-Charakter ist noch spürbar, aber statt Filmstars findet man Olivenöl, Pasta, Gemüse oder feine Gelati.

Gemütlichkeit in der Innenstadt

Wohnen und Einrichten ist für die Skandinavier viel wichtiger als zum Beispiel für uns. Hier kommt man viel einfacher zu einer Wohnung zum Kaufen als zu einer Mietwohnung. So findet man denn in der Innenstadt auch viele Einrichtungsläden, zum Beispiel eine Ikea-Filiale, die nur Kücheneinrichtungen anbietet. Diese natürlich mit der passenden Portion Gemütlichkeit in Form von Pflanzen, Korbstühlen und vielen Accessoires.