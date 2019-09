10 saisonale Backofengerichte

Und so gehts:

Schneiden Sie grosse Tomaten in zwei Hälften, kleine lassen Sie ganz. Verteilen Sie die Tomatenhälften in einer Backform. Schneiden Sie Schalotten in grosse Stücke. Geben Sie Ricotta zu den Tomaten und verteilen Sie zerrissenes Basilikum auf den Tomaten und dem Käse. Nun giessen Sie Olivenöl darüber. Salzen, mit etwas Balsamico beträufeln und im 200 Grad heissen Backofen etwa 10–15 Minuten backen. Zu Baguette oder Focaccia servieren – oder über eine Rösti. Auch fein ist es, wenn Sie die Tomaten über eine Pasta geben und mit dieser mischen.