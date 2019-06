Sommerfood fürs Wochenende

Sie brauchen dazu eine Gusseisenpfanne oder eine marokkanische Tajine. Braten Sie darin alle Pouletstücke portionenweise in Olivenöl an, zur Seite stellen. Mehr Öl beigeben, die Zwiebel und das Rüebli anbraten, ein wenig Salz dazugeben. Den Knoblauch beigeben und dann den Ingwer und alle Gewürze. Nun giessen Sie die Bouillon dazu und geben die Aprikosenstücke bei. Anschliessend die Pouletstücke beifügen und alles zum Kochen bringen. Decken Sie die Pfanne zu und köcheln Sie alles ca. eine Stunde. Nehmen Sie die Pouletstücke heraus und stellen Sie sie in Alufolie warm. Nun die Kichererbsen, den Honig und die Mandeln dazugeben, aufkochen und einige Minuten köcheln lassen, bis die Sauce dicklich wird. In der Zwischenzeit bereiten Sie den Couscous gemäss Packungsangaben zu. Servieren Sie den Couscous auf einer Platte, legen Sie die Pouletstücke darauf und giessen Sie die Sauce sorgfältig darüber. Nach Geschmack mit Korianderblättern oder Petersilie garnieren.