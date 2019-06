Rosa Weekend

Feiern Sie dieses Pfingstwochenende ein wenig à la «Vie en rose». Diese Inspirationen helfen Ihnen dabei.

Pfingstrosen haben Saison und gehören zu den schönsten Blumen der Welt. Man kann momentan ganz einfach nicht genug davon bekommen. (Bild über: Pinterest)

1 – So geht ein eleganter Strauss

Elegant wirken die Pfingstrosen, wenn sie in Glasvasen stehen. Dafür das Grün an den Stängeln entfernen, die Pfingstrosen anschneiden und als Strauss in nicht allzu viel Wasser stellen. Das Wasser immer wieder auffüllen und erneuern, denn Pfingstrosen brauchen viel Wasser. (Bild über: Birdcage Walk)

2 – Die Schönheit der Blumen

In England haben Floristen wunderschöne Websites. Die von Miss Pickerings Flowers zeigt Pfingstrosen so, als wären sie ein Gemälde.

3 – Rosa Party

Nehmen Sie sich die wunderschönen Blumen als Inspiration und feiern Sie dieses Wochenende eine Party. Mit einigen Papierpompons und rosa Laternen können Sie einen Garten, einen Baum im Park oder den Balkon im Nu in Partystimmung versetzen. Decken Sie die Tische mit rosa Tischdecken und servieren Sie herrliche Häppchen, Kuchen und Rosé-Champagner. (Bild über: 101 Layercake)

4 – Radieschen auf Toast

Auch Saison haben die knackig frischen Radieschen. Kreieren Sie mit ihnen feine Crostini zu einem Glas Rosé. (Bild über: The pursuit of beauty)

Und so gehts:

Radieschen in allen Grössen und Farben in feine Scheiben schneiden. Eine Sauce machen mit Honig, Salz und Zitronensaft und die Radieschen darin mit allerlei Sprossen mischen. Brotscheiben toasten und mit Olivenöl beträufeln. Den Radieschensalat darauf garnieren und mit schwarzem Pfeffer würzen.

5 – Lachs-Schmetterlinge

Diese Pasta geht im Nu, macht viel her und schmeckt fantastisch frisch und frühlingshaft. (Bild über: Foodie Crush)

Und so gehts:

Farfalle al dente kochen, 5 Min. vor Schluss in Stücke geschnittene grüne Spargeln beigeben. Lachs in kleine Stücke reissen oder schneiden, eine Zitrone abreiben, den Saft auspressen und etwas Dill hacken. Die Pasta mit den Spargeln abtropfen, 2 EL Pastawasser zurücklassen und dann zurück in die Pfanne geben, die dampfend heisse Pasta mit dem Rauchlachs, 1 dl Rahm, der abgeriebenen Zitronenschale, dem Zitronensaft, dem Dill und dem Pastawasser mischen. Alles kurz aufwärmen, mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen und servieren.

6 – Rosa Zuckerguss, bitte!

Ich kann wirklich nicht gut backen. Irgendwie bin ich zu spontan, und es klappt nie ganz. Vielleicht liegt es ja auch am Ofen ;-) Deshalb trickse ich gerne. Das klappt zum Beispiel mit der Garnitur von bereits fertigen Kuchen. Geben Sie einem gekauften Kuchen einen rosa Guss. (Bild über: Dolly and Oatmeal)

Und so gehts:

Puderzucker und Mohnsamen mit Blutorangensaft so mischen, dass ein dickflüssiger Guss entsteht. Über Kuchen, Muffins oder Madeleines giessen.

7 – Very French!

Zaubern Sie romantische Stillleben ins Haus. Stellen Sie zu einem Strauss Pfingstrosen hübsche Antiquitäten, Kerzenständer, Fruchtschalen und stapeln Sie einige Bücher, die Sie gerade zu Ferien in Frankreich inspirieren. (Bild über: French Country Cottage)

8 – Platz nehmen, bitte!

Ich mag keine Gartenmöbel. Ausser Klassiker aus Rattan – aber auch da bitte nicht allzu viele davon und schon gar nicht als grosse Lounge-Gruppe. Eine viel bessere Idee finde ich, für eine Party oder einen Anlass antike Sitzmöbel aus dem Brockenhaus in den Garten zu stellen: Wenn schon, denn schon! Ansonsten bevorzuge ich eine schöne Picknickdecke. (Bild über: Magnoliarouge)

9 – Rosa Drinks

Roséweine sind gerade ganz gross im Trend. Sie sind die perfekten Sommerdrinks und passen auch gut zum Essen. Als Cocktail liebe ich momentan Grapefruitsaft mit Champagner. (Bild über: Tara Hurst)

Und so gehts:

Frischen Grapefruitsaft von rosa Grapefruits pressen, mit gecrushtem Eis mischen. Champagner- oder Cocktailschalen zur Hälfte damit füllen. Mit Champagner auffüllen und mit je einem Salbeiblatt und etwas Lavendel garnieren.

10 – Indoor-Spiel

Falls das Wetter schlecht ist oder der Garten fehlt, dann rücken Sie einen Tisch ganz nah ans Fenster oder an die Balkontür. Decken Sie ihn rosa und schmücken Sie ihn mit grossartigen Blumenarrangements. (Bild über: The Glitter Guide)

11 – Einzelstücke

Pfingstrosen sind kleine Wunder und wirken auch einzeln fantastisch. Stellen Sie die einzelnen Blüten in kleine Vasen oder Glasflaschen. So lassen sie sich übrigens auch schön auf einem Tisch verteilen. (Bild über: Style me pretty)

12 – Wassermelonen-Häppchen

Es gibt nichts Frischeres als Wassermelonen. Zaubern Sie feine Häppchen damit. (Bild über: Cook Republic)

Und so gehts:

Wassermelonen in Tortenstücke schneiden. Mit einem Stück Käse wie Fontina, gehackten Kräutern wie Thymian und gehackten Pistazienkernen belegen. Auf dem zugedeckten Grill einige Minuten grillieren, bis der Käse schmilzt.

13 – Die Schlichten

Nicht alle Pfingstrosen sind üppig gefüllt. Einige entfalten sich fast wie Anemonen. Aber auch diese Variante ist wunderschön. Sehr chic wirken sie, wenn sie ganz dicht und kurz in edle Vasen gestellt werden. (Bild über: My Design Chic)

14 – Tortenturm

Auch wenn man nicht backen kann, bringt man eine tolle Torte zustande. Helfen Sie sich mit fertigen Tortenböden und füllen Sie diese mit einer Creme aus Ricotta oder Mascarpone und Beeren. Am Schluss dekorieren Sie mit Rosen- und Pfingstrosenblüten sowie ein paar frischen Himbeeren oder Erdbeeren. (Bild über: Style me pretty)

15 – Eine Gartenparty wie bei der Queen

Falls Sie etwas Grossartiges planen oder möchten, dass Ihre einfache Party grossartig wirkt, dann stellen Sie antike Sessel und Sofas aus dem Brockenhaus in den Garten. Servieren Sie Tee und Champagner sowie kleine Kuchen und Sandwiches. (Bild über: Wedding Bells)

Credits:

Bilder über Blogs und Magazine: Birdcage Walk, 101 Layercake, The pursuit of beauty, Dolly and Oatmeal, Foodie Crush, French Country Cottage, The Glitter Guide, Wedding Bells, Style me pretty, My Design Chic, Cook Republic, Tara Hurst, Magnoliarouge

Floristen: Miss Pickerings Flowers