Neue Burger-Meister

Kochen Sie den Bulgur in etwas Salzwasser ca. 15 Min. bis er gar ist. Tropfen Sie die Kichererbsen ab und spülen Sie sie unter kaltem Wasser. Geben Sie sie in eine grosse Schüssel – mit einem Stampfeisen zerstampfen. Raffeln Sie anschliessend die Rüebli und mischen Sie sie zu den Kichererbsen. Mischen Sie den Bulgur unter. Geben Sie alle Gewürze, die Harissa sowie das Kichererbsenmehl bei. Formen Sie nun Hamburgertätschli und braten Sie diese in ein wenig Olivenöl langsam beidseitig einige Minuten an. Servieren Sie sie in einem getoasteten Brötchen mit Sauce nach Wahl.