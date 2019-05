15 Inspirationen für Kinder(t)räume

Spielplatzwetter? Kann warten. Unterdessen zaubern wir im Kinderzimmer.

1 — Schneeweiss und Rosenrot

Ganz nach dem Motto «Schönheit macht glücklich» kann man mit wenig Aufwand mehr aus einem Kinderzimmer machen. Hier haben zwei weisse Kinderbetten rosa Rüschenwäsche bekommen, auf der zwei charmante Stoffpuppen sitzen. Beides kann man einfach selber machen. Das gilt auch für die an Traumfänger erinnernden Wandbehänge. Diese sind mithilfe eines Reifens in der Makramé-Technik geknüpft. (Bild über: Project Nursery)

2 — Wandschmuck

Die Wand hinter den Betten ziert eine hübsche Tapete. Statt mit Bildern ist sie mit einigen Körbchen und Strohhüten geschmückt. Eingefasst ist alles mit einer Lichterkette. Das Ganze wirkt zauberhaft, verspielt und sehr stilvoll. (Bild über: Project Nursery)

3 — Farbe hält zusammen

Wenn eine Wohnidee gleich noch eine eigene Farbe bekommt, dann wirkt sie viel schöner. In diesem Kinderzimmer ist das mit einer Arbeitsecke geschehen, die mit einfachen und günstigen Mitteln gebaut wurde. (Bild über: Mommo Design)

4 — Neues Raumgefühl

Für kleine Kinder haben Räume andere Dimensionen als für Erwachsene. Da helfen Farbkonzepte, die alles auf den Boden bringen. Meist genügt es, den unteren Teil des Raumes in einer anderen Farbe zu streichen. Schon entsteht optisch ein neues Raumgefühl, das besser zur tieferen Perspektive von Kindern passt. (Bild über: Pinterest)

5 — Himmelblau

Nach dem gleichen Prinzip wurde hier in einem modernen Raum mit Himmelblau einmal quer durchgestrichen. Ein passender Sessel unterstützt das Farbkonzept. (Bild über: Miss Moss)

6 — Neue Puppenstube

Wer Kinder hat, wird meist kreativer. Das gilt nicht nur fürs Basteln und Zeichnen mit dem Nachwuchs, sondern auch fürs Kreieren günstiger Lösungen. Statt eine teure Puppenstube zu kaufen, kann man ein schlichtes Bücherregal umbauen. Das sieht grossartig aus und verschönert dabei noch das Kinderzimmer. (Bild über: Pinterest)

7 — Bibliothek

Wer möchte, dass seine Kinder mehr lesen, der inspiriert sie mit einer eigenen Bibliothek. Dabei hilft ein solches Bücherregal, in dem die Kinder einfach ihre Lieblingsbilderbücher finden. Mit wenig Handwerksgeschick kann man es selber machen: Ein schlichtes Bücherregal auf den Rücken legen, ihm Beine geben und alles mit einem hübschen Anstrich verschönern. (Bild über: Les Petits Gazettes)

8 — Neue Kindergarderobe

Anstelle eines Schranks geben hier Wandregale den Kinderkleidern einen praktischen und attraktiven Platz. Auch hier wurde die Wohnidee wie auf Beispiel Nummer 3 mit Farbe schön in den Raum integriert. (Bild über: Studio Mini)

9 — Dinosaurier an der Wand

Mit dieser lustigen Tapete wird die Spielfreude der Kinder ins Interiordesign aufgenommen. Sie ist nämlich magnetisch, sodass man Dinosaurier ganz nach Lust und Laune an der Wand platzieren kann. (Tapete von Sian Zeng)

10 — Rückzugsgebiet

Aus Dachschrägen und Nischen lassen sich mit massgeschneiderten Blachen kuschlige Rückzugsgebiete kreieren. Diese können wie Zelte oder Hütten den Kindern neue Spiel- und Ruheecken eröffnen. Innenarchitektur: Hao Design.

11 — Cleverer Arbeitsplatz

Kinderzimmer müssen nicht teuer und aufwendig eingerichtet sein. Mit ein wenig Liebe, Farbe und Eigeninitiative kann man sehr viel erreichen. (Bild über: Instagram)

12 — Schubladenbett

Ich erinnere mich an eine englische Comedysendung, in der die Empfangsdame eines Fitnessstudios ihre Kinder in Schubladen versorgt hat. Ein bisschen realitätsnäher – und vor allem sehr charmant – ist diese Idee mit diesem Bett umgesetzt. (Bild über: Pinterest)

13 — Gut gestylt

In diesem Kinderzimmer ist mit einfachen Mitteln sehr viel Stil eingezogen. Eine fröhliche Patchwork-Bettwäsche pappt die schlichten Holzbetten auf. Statt Nachttischchen steht ein Ikea-Staumöbel aus Metall zwischen den Betten. Und die Wand hat eine grafische Tapete von Ferm Living bekommen. (Bild über: The boo and the boy)

14 — Neues aus dem Brockenhaus

Kein Budget für teure Kindermöbel? In Brockis finden Sie günstig individuelle Stücke wie Einzelschränke, die sie selbst aufpeppen können. Mit Pinsel und Farbe und einem angepassten Innenleben werden sie zu wunderbaren persönlichen und praktischen Lieblingsmöbeln. (Bild über: Pinterest)

15 — Unter dem Regenbogen

Diese Wandmalerei ist schlicht entzückend und einfach in der Realisation. Damit können Sie einem Kinderzimmer auf poetische Art Farbe geben. Regenbogenkissen gibt es im Kindersortiment von H+M Home, das übrigens noch viele weitere und sehr hübsche Accessoires bietet. (Bild über: Home design ideas)

Credits:

Blogs und Magazine: Mommo Design, Project Nursery, Miss Moss, Les Petits Gazettes, The boo and the boy, Home design ideas

Tapeten: Sian Zeng

Innenarchitektur: Hao Design