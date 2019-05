10 supereinfache Alltagsrezepte

Und so gehts:

Braten Sie eine Hand voll in kleine Stücke geschnittene Specktranchen in Olivenöl, bis sie knusprig sind, herausnehmen und auf einem mit Küchenpapier belegten Teller warm stellen. 1 Zwiebel in grobe Stücke schneiden und im Bratfett goldgelb rösten, herausnehmen und warm stellen. Bereits gekochte Kartoffeln nach Bedarf schälen, halbieren und in der gleichen Pfanne goldgelb braten, nach Bedarf noch ein wenig Öl dazugeben. Am Schluss Speck, Zwiebeln und etwas Ahornsirup dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und alles nochmals 10 Minuten braten. Fein gehackte Petersilie dazugeben und servieren.