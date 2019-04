Best of: Einfach Kochen für Gäste

Und so gehts:

Geschälte und in Stücke geschnittene Kartoffeln in Salzwasser oder Bouillon weich kochen, Wasser abgiessen. Butter mit ein wenig Haselnussöl in einer Pfanne zerlassen. In einer Küchenmaschine Haselnüsse zerkleinern und diese dann in einer heissen Pfanne mit ein wenig gehackten Kräutern nach Wahl, wie zum Beispiel Rosmarin oder Thymian, rösten. Die Kartoffeln mit der zerlassenen Butter-Haselnussöl-Mischung vermischen und mit den gerösteten Nüssen und Kräutern servieren.