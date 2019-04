Best of: Grosser Auftritt für kleine Dinge

Besondere Objekte geben gute Geschenke ab oder helfen dem Zuhause stilmässig auf die Sprünge.

Es sind Osterferien, auch für unsere Autorin. Deshalb publizieren wir einige Beiträge, die besonders viel zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 1. April 2015. Schöne Feiertage!

Fotos: Rita Palanikumar

Styling: Marianne Kohler Nizamuddin

Mehr Poesie im Alltag

Die wunderschönen Gänse- und Hühnereier, die ich am Stand der Familie Fiechter in Oerlikon entdeckt habe, sind die Inspiration für diese Geschichte. Da Ostern gleich um die Ecke ist, ging ich mit Miss C. durch die Stadt, habe in kleinen, besonderen Geschäften nach hübschen Dingen wie Keramiksachen, Porzellan und Glas gesucht, die zu den Eiern passen, und diese mit Sweet-Home-Fotografin Rita Palanikumar in stimmungsvollen Bildern inszeniert. Die Bilder zeigen, dass ein wenig Poesie im Alltag guttut. Arrangieren Sie schöne Lieblingsstücke zu kleinen Stillleben, und entdecken Sie dabei die Schönheit der Einfachheit, diejenige von antiken Glasflaschen etwa, edler Keramik oder gebundenen antiquarischen Büchern.

Die antiken Glasflaschen sind von Contra-Punkt. Der kleine grüne Übertopf mit der Craquelé-Glasur, das Häschen aus mattem Biskuitporzellan, die Kabisblätterschale und der Holzhocker sind von Artiana.

Die Schönheit des Echten

Schöne Dinge machen glücklich. Ganz bestimmt, ich weiss das. Durch meine Arbeit als Stylistin habe ich immer damit zu tun, bin ständig auf der Suche danach und treffe dadurch interessante Menschen. In Zürich hat es viele ausserordentliche Geschäfte, die sich von der Masse abheben und Einzigartiges, Besonderes und Aussergewöhnliches anbieten. Eine Schatzkammer dieser Art ist Limited Stock an der Spiegelgasse. Der Eigentümer Hubert Spoerri wählt das Sortiment aus wie ein Kurator und bietet spezielle Stücke in kleiner Anzahl an, allesamt Kunsthandwerk der ersten Klasse und vieles davon durchaus erschwinglich. Die Tendenz, die uns zurückführt zum Echten, ist denn auch ein Innehalten, und genau dazu lädt das wunderschöne Ladenlokal mitten in der Zürcher Altstadt ein. Hier beginnt man zu begreifen, dass Schönheit auch viel mit Herkunft und Handwerk zu tun hat. Das tut gut in einer Zeit, in der wir von schnellen Reizen, Massenware und Schnäppchenangeboten überflutet werden.

Von Limited Stock sind auf diesem Bild der Trinkbecher und der kleine schwarze Keramikkrug. Die grüne antike Glasvase ist von Contra-Punkt, das schwarze Champagnerglas und der schwarze Hocker sind von Artiana.

Eleganz mit einem Hauch Drama

Mit frischen Blumen bekommt die Wohnung sofort Stil und Feststimmung. Momentan gibt es ein reichhaltiges Frühlingsangebot an Osterglocken, Narzissen, Tulpen, Anemonen, Freesien und Blütenzweigen auf dem Markt. Für das Fotoshooting ging ich auf den Markt am Bürkliplatz und kam mit voll beladenen Armen nach Hause. Ich persönlich finde fürs Zuhause natürliche Blumensträusse am schönsten – entweder viel von einer Sorte oder dann ein buntes Gemisch von verwandten Blumen. Das erfordert auch keine grosse Blumensteckkunst, sondern einfach die Wahl des richtigen Gefässes. Hier gilt: Amphoren, wie diese hier, sorgen immer für viel Eleganz und ein bisschen Drama.

Die Vase Rocaille von Astier de Villatte ist von Limited Stock.

In Krügen und Töpfen

Für Frühlingsblumen eignen sich aber auch einfache Krüge und Töpfe. Bei transparenten Vasen ist es wichtig, dass auch die Stile schön aussehen, da dürfen auch ruhig einmal die Schnüre, wenn sie hübsch sind, am Strauss dranbleiben. Wenn eine Blüte oder ein paar Blätter abfallen, lassen Sie sie dort, das verleiht dem Strauss die einzigartige Schönheit der Vergänglichkeit. Als Geschenk eignen sich Floristensträusse. Wählen Sie dafür Floristen, die für ihren guten Geschmack bekannt sind und eher natürliche, aber spezielle Sträusse binden.

Antiker französischer Krug von Limited Stock.



Eier, die schönsten Ostergeschenke



Zurück zum Ursprung der Geschichte, nämlich zu den wunderschönen Eiern der Hühner der Familie Fiechter. Sie müssen nicht gefärbt werden, weil sie bereits natürliche Farben haben, wie Milchschokoladenbraun oder sanfte Hellblau- und Blaugrüntöne. Verschenken Sie zum Beispiel solche Eier in einer besonderen Keramikschale. Das ist ein Geschenk, das länger als nur an Ostern Freude bereitet.

Keramikschalen von Limited Stock.

Und weil wir über Ostern immer sehr viele Eier zu Hause haben, hier drei wirklich schnelle Rezeptideen:

Gebackener Spinat mit Eiern

Geben Sie ein wenig Olivenöl, einen halben Peperoncino und eine zerquetschte Knoblauchzehe in eine grosse Pfanne. Andünsten. Wenn der Knoblauch duftet, eine grosse Portion gewaschenen, gerüsteten Wurzelspinat in die Pfanne geben. Knoblauch und Peperoncino so platzieren, dass sie nicht anbrennen. Die Pfanne zudecken und das Ganze einige Minuten kochen lassen, bis der Spinat zusammenfällt. Mit Salz und Pfeffer würzen, in eine Gratinform geben, nach Belieben ein wenig geriebenen Parmesankäse darüber verteilen und dann pro Person ein Ei darüber aufschlagen. In den auf 200 Grad vorgeheizten Backofen schieben und so lange backen, bis die Eier gekocht sind. Sie können dieses Gericht in einer grossen Gratinform machen oder aber, was spezieller und vielleicht praktischer ist, in einzelnen Portionen, in kleinen Gratinförmchen.

Champignons mit Eiern

Schneiden Sie Champignons in Scheiben, und braten Sie sie mit einer zerquetschten Knoblauchzehe und ein wenig Thymian und Majoran in Butter in einer Bratpfanne an. Wenn der Knoblauch duftet, nehmen Sie ihn heraus. Am Schluss schlagen Sie Eier über die Champignons und braten diese so lange, bis sie zu Spiegeleiern werden. Mit feinem Brot servieren.

Weiches Ei auf Toast

Es braucht nicht immer ein Spiegelei auf dem Toast. Servieren Sie warme Toastbrotscheiben, die mit feiner Butter bestrichen sind, mit einem geschälten, leicht aufgebrochenen weichen Ei, ein wenig gehackten Kräutern wie etwa Petersilie und Salz und Pfeffer. So wird aus der einfachsten Mahlzeit ein kleines Fest!

Auf der ersten Etage

Alles sieht noch schöner aus, wenn man es erhöht präsentiert. So sind Etageren Elegantmacher, nicht nur für schöne Ostereier, auch für andere Osterdeko und praktisch für alles Essen.

Etagere und goldenes Lämmchen von Artiana.

Schöner trinken

Regelmässiges Trinken ist wichtig für die Gesundheit, am besten ungesüsste Kräutertees oder feines Hahnenwasser. Und weil alles, wenn es mit Schönheit kommt, mehr Freude macht, investieren Sie am besten in einen schönen Krug oder in Glasflaschen oder Karaffen, Gläser und Becher. Diese können Sie dann mit Stolz auf dem Pult stehen lassen. Ein Krug oder eine Karaffe sind deshalb auch gute Geschenkideen und helfen, einen Arbeitsplatz zu verschönern.

Keramikkrug von Limited Stock, antike Glasflasche von Contra-Punkt, Keramikbecher in Grüntönen von Artiana.

Gänseeier — kleine Delikatessen

Gänseeier sind Kunstwerke der Natur und fantastische Delikatessen. Ich habe erst kürzlich, nämlich nach dem Fotoshooting, mein erstes Gänseei gegessen und habe, wie mir die Fiechter-Schwestern empfohlen haben, ein Spiegelei daraus gebraten. «Sonst wäre es ja schade», meinten sie. Es schmeckte vorzüglich über einer Portion im Backofen gebratener grüner Spargeln aus Sizilien mit Olivenöl und Parmesan. Der Bad-Boy-Koch Gordon Ramsey empfiehlt Gänseeier zu einem Burger, und auf Youtube zeigt Mark Hix, wie ein Gänseei «over easy» geht, also beidseitig leicht gebraten, mit Zitrone und Kapern.

Kleine Platte auf einem Fuss von Astier de Villatte, Paris, bei Limited Stock.

Lassen Sie Ihre Wohnung aufs Land reisen

Nichts vermittelt mehr Zuhausegefühl als Dinge, die ein Stück Landleben nach Hause bringen, wie zum Beispiel edle, handgemachte Keramik, gefüllt wie hier mit Ostereiern der Luxusklasse: Gänseeier frisch vom Markt.

Keramikschale mitternachtsblau mit weissen Tupfen und Goldrand von Ines Boesch & Co., Krugvon Limited Stock, grüne Glasvase und Kabisblätterschale von Artiana, antiker französischer Topf von Contra-Punkt.

Decken Sie mit der grossen Platte auf

Essen, das auf Platten serviert wird, sieht wunderschön aus. Das kann eine Pasta sein, Gemüse aus dem Ofen, ein Poulet mit Kartoffeln oder gar verschiedene Dinge auf einmal. Da kommt sofort elegante Stimmung auf. Streuen Sie frische Kräuter darüber, dekorieren Sie mit Zitronenschnitzen, reichern Sie ein Mahl mit rohem Gemüse, Früchten oder Beeren an. Platten lassen viel mehr Anrichtungsmöglichkeiten zu und lassen alles appetitlicher und festlicher aussehen.

Grosse, handgemachte ovale Platte mit Goldverzierung von Ines Boesch & Co.

Schönes Handwerk — der neue Luxus

Dinge, hinter denen solides Handwerk steht, sind eine neue Art von Luxusgütern. Das Schönste an ihnen: Sie sehen nicht nur gut aus, sondern man kann sie im täglichen Gebrauch einsetzen und sich damit den Alltag immer wieder neu bereichern.

Teller mit Marmormuster, antiker, handgeflochtener Brotkorb und Müeslischalen von Limited Stock. Topf aus Keramik und handgefärbtes Leinentuch von Contra-Punkt.