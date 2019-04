Für kleine Feste mit Freunden

Und so gehts:

Sie brauchen Luganighe oder andere Salsicce, wie zum Beispiel die feinen Fenchelsalsicce der Fiechter-Schwestern, die ihren Marktstand am Freitag auf dem Helvetiaplatz und am Samstag in Oerlikon haben. Fantastische italienische Würste hat auch die Metzgerei Altieri in Wettingen. Nehmen Sie die Haut der Würste ab und legen Sie nach Belieben ein Rosmarinzweiglein in eine Delle, die Sie mit einer Holzkelle machen können. Schälen Sie Kartoffeln und Zwiebeln. Geben Sie Olivenöl in eine Gratinform, legen Sie die in Stücke geschnittenen Kartoffeln, die grob geschnittenen Zwiebeln und die Würste hinein. Geben Sie zwei, drei Lorbeerblätter darüber, würzen Sie mit ein wenig Salz und mischen Sie alles gut. Im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen ca. 40 Minuten rösten, bis alles golden, knusprig und gar ist. Mit Zitrone servieren. Tipp: Sie können auch einige Zitronenschnitze mitbraten!