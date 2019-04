Alles zusammen

Und so gehts:

Schälen und schneiden Sie Kartoffeln in Stücke. Schneiden Sie Schalotten in Ringe. Mischen Sie die Kartoffeln und die Schalotten mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und fein gehacktem Rosmarin. Anschliessend geben Sie sie in eine ofenfeste Form. Nun mischen Sie einige Zitronenstücke und Schweinscipollata darunter und geben alles in einen 200 Grad heissen Backofen. Etwa 30 Minuten rösten und die Würste dabei einmal wenden. Geben Sie nun Cherrytomaten bei und rösten Sie alles nochmals gute 10 Minuten. Dann geben Sie etwas Käse wie Provolone darüber und eine gute Hand voll geröstete Pinienkerne. Nochmals 5 Minuten in den Ofen und dann servieren.