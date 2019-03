Gelb wie Osterglocken

Sonnengelb und clevere Innenarchitektur katapultierten diese Wohnung aus den 20er-Jahren in die Gegenwart.

Architektur: Look of Sky

Den grossen Trend, die Küche mit dem Wohnraum zu verbinden, haben die Architekten von Look of Sky mit diesem Wohnungsumbau neu interpretiert. Dabei haben sie zwei kleinere Räume zu einem grossen multifunktionalen Zimmer zusammengefügt und mehr als bloss die Küche in eine Wand verpackt. Die komplette Wand ist mit Stauraum versehen. Zudem gibt es zwei strahlende gelbe Nischen – eine beherbergt die Küche, die andere einen gemütlichen Sitzplatz.

In der Mitte des Raums ist eine grosse Arbeitstheke, die man dahin rollen kann, wo man sie gerade braucht.

Die warme Farbe Gelb zieht sich durch die ganze Stockholmer Wohnung. Das zeigt, dass nicht alle nordischen Wohnungen zwingend grau, schwarz oder weiss sein müssen – wie man es so oft aus Skandinavien kennt.

Die Farbe Gelb wurde, zumindest für das Fotoshooting dieses Innenarchitektur-Projektes, auch bei den Wohnaccessoires aufgenommen. Zudem gibt es auch im Schlafzimmer viel praktischen Stauraum, der als Schrankfront eingebaut wurde.

Im Bad verbinden sich gelbe Schränke, Beton, Keramikkacheln und Glas zu einem freundlichen und praktischen Ganzen.

Credits:

Fotografie: Mattias Hamrén