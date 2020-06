Bringen Sie frischen Wind in Ihr Zuhause!

In den letzten Wochen spielte sich das Leben vor allem in den eigenen vier Wänden ab. Viele hat dabei die Lust gepackt wieder einmal frischen Wind in das eigene Zuhause zu bringen: Der SpeedPro Max Aqua von Philips ist der perfekte Putz-Buddy, mit dem man das im Handumdrehen umsetzen kann.

Das Zuhause in Rekordzeit auf Vordermann bringen

Gerade, wenn man unter der Woche jedoch in vielen Meetings festhängt und am Wochenende dann endlich die Sonne geniessen möchte, bleibt nicht viel Zeit für den aufwendigen Frühlingsputz. Das Putzen soll schnell gehen. Der SpeedPro Max Aqua ist dafür der beste Retter im Alltag. Der Staubsauger hat eine einzigartige Saug- und Wischdüse, mit dem man Staub, Schmutz und Flecken in einem Durchgang entfernen kann. So kann man nach dem Apéro mit den Liebsten die Chips-Reste und kleinen Getränke-Flecken ganz leicht in einem Schritt mit der der Saug- und Wischdüse beseitigen. Für hartnäckige Flecken kann mit dem Aqua Boost Pedal nachgeholfen werden. Mit dieser Funktion wird so zusätzliche Flüssigkeit ausgestossen. Und dank seinem 25,2-V-Lithium-Ionen-Akku hat er eine Reinigungsleistung von 75 Minuten und so kann die gesamte Wohnung oder das Haus in einem Durchgang, ohne Aufladen, geputzt werden.

Für mehr Flexibilität beim Putzen

Auch wenn sich der Apéro bis in die späten Abendstunden zieht, hat der SpeedPro Max Aqua eine Lösung: Mit Hilfe der in der Düse integrierten LED-Lampen lassen sich Schmutz und Dreck in versteckten Bereichen ganz leicht erkennen und aufsaugen. Kombiniert mit der einzigartigen 360 Grad Saugdüse, die Staub und Schmutz von allen Seiten erfasst, kann man auch ohne Probleme abends die eigenen vier Wände im Nu reinigen. Findet spontan ein kleines Fest im Wohnzimmer statt, bringt man ganz schnell Ordnung ins Chaos, denn der Staubsauger kann auch gut unter niedrigen Möbeln eingesetzt werden. Er ist super flexibel und leicht zu manövrieren. Für Apéro-Reste auf dem Sofa kann ganz einfach das integrierte Zubehör, die tragbare Fugendüse sowie Bürste, eingesetzt werden, um das Wohnzimmer wieder in die geliebte Wohlfühloase zu verwandeln.

Paid Post

Paid Posts werden von unseren Kunden oder von Commercial Publishing in deren Auftrag erstellt. Sie sind nicht Teil des redaktionellen Angebots.