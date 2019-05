Mehr Videokameras auf Toiletten jüdischer Altersheime!

Beni Frenkel fordert Sicherheitsmassnahmen für die jüdische Einrichtungen.

Vorletzte Woche war ich an einem Anlass des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG). Es sprachen: der Bundesrat Ignazio Cassis, Regierungsrätin Carmen Walker Späh, ein Rabbi und Corine Mauch, unsere Stadtpräsidentin. Damit der Anlass nicht zu früh endete, sprachen noch vier andere Redner.

Die grossen Themen waren die anscheinend prekäre Sicherheitslage der Juden in der Schweiz und wann endlich Geld von der Stadt Zürich dafür fliesst. Grosser Applaus brandete auf, als Mauch versprach, Geld für die Sicherheitskosten der Zürcher Juden frei zu stellen. Dazwischen sang ein Synagogenchor auf Hebräisch: «Wie schön sind deine Zelte.»

In den Reden wurde immer wieder auf den Antisemitismusbericht 2018 verwiesen. Die traurige Nachricht: Letztes Jahr kam es zu 47 antisemitischen Vorfällen, wenn man die Online-Beschimpfungen nicht einbezieht. Ich habe den Bericht gelesen und mich geschaudert – 47 antisemitische Vorfälle!

Zu den «gravierendsten Vorfällen», so der SIG, zählt eine Begebenheit im Juli 2018: Da fand man in einem jüdischen Altersheim in Zürich zwei Hakenkreuze auf den Wänden der Toilette. Als ebenfalls gravierend stuft der SIG eine Kinderzeichnung («Heil Hittler») ein, die ein Vermieter an einer Wand entdeckte.

Mit den richtigen Massnahmen können solche Vorfälle verhindert werden, das ist meine tiefste Überzeugung. Ich denke da an Videokameras in Toiletten jüdischer Altersheime und periodischen Kontrollen in Mietwohnungen.

Wie man es richtig machen kann, zeigte der Anlass. Im Saal wimmelte es von Sicherheitsleuten. Während der Vorträge liefen sie hektisch herum und sprachen in ihre kleinen Knopflochmikrofone. Ich sass zuhinterst im Saal. Im Nachhinein gesehen, ein sehr ungünstiger Platz. Wenn ein finsterer Attentäter den Saal gestürmt hätte, wäre ich sein erstes Opfer gewesen.

Ed McMullen würde wahrscheinlich noch leben, er sass zuvorderst. McMullen ist der US-Botschafter für die Schweiz und Liechtenstein. Er könnte aber auch der Boschafter von McDonald’s sein, so dick ist nämlich seine Exzellenz.

McMullen sah ich nach den vielen Reden noch einmal. Es wurden Häppchen serviert und der Botschafter pflügte sich mit seinen zwei Bodyguards durch die Menge. Hoffentlich ist einer von ihnen ein geheimer Ernährungsberater.