Immerhin ein halber Schweizer

Nur wer im Wald einen Cervelat bräteln kann, gehört wirklich dazu in der Schweiz.

Sobald die Sonne lacht, nehme ich ­ein Taschenmesser in die Hand und gehe in den Entlisbergwald. So wie vor­gestern. Ich riss junge Bäume aus der Erde und schnitt ihre Äste ab. Die stellte ich dann zu einem Tipi-Gerüst auf.

Eine Ausgabe der aktuellen NZZ war natürlich auch dabei. Ich zerknüllte die Doppelseiten zu Papierknäuel, die ich dann unter die Hölzer verstaute. Mit einem bengalischen Streichholz setze ich alles in Brand.

Einfach ein Feuer machen ist natürlich langweilig. Darum warf ich Plastik­besteck ins Feuer. Ich liebe das: Wenn sich die Zinken krümmen und sich im Feuer schliesslich auflösen, kommen mir immer Kampfszenen aus ­«Terminator» in den Sinn.

Neben mir stand der Sohn. Er guckte mir begeistert zu. Ich glaube, er ist sehr stolz auf mich. Ich genoss seinen Blick und sagte ernst: «Ich brauchte fünf lange Jahre, bis ich die Feuerkunst beherrschte.»

Das ist eine Lüge. Ich lernte es an einem Nachmittag. Ich war damals Lehrer und führte eine Klasse durch den Wald. An einer Feuerstelle setzten wir uns hin. Die Kinder packten ihre Cervelats aus und erwarteten von ihrem Lehrer ein schönes Lagerfeuer. Zeitgleich stiess eine grosse Wandergruppe lustiger Pensionäre auf uns zu. Die Männer rochen nach Rotwein, die Frauen nach Weisswein.

Da es nur eine Feuerstelle gab, guckten mir etwa 100 Kinder und Pensionäre zu, wie mir die Stöcklipyramide immer wieder zusammenfiel. Eigentlich hätte ich gerne Gott und alles andere verflucht. Das Problem: Bei den Schülern handelte es sich um Kinder einer religiösen Knabenschule.

Die männlichen Pensionäre guckten amüsiert zu. Irgendwann setze sich einer zu mir hin und gab Instruktionen. Am Ende hingen 100 Cervelats über dem Feuer. 20 davon koscher, die anderen mit Schweinefleisch. Die unkoscheren platzten schön auf und sahen aus wie Alain Bersets Glatze im Hochsommer.

Die koscheren Cervelats hingen ­schlaff über das Feuer und wurden schwarz. Später lernte ich: Eine echte Schweizer Cervelat ist mit Schweinedarm überzogen. Das macht den Unterschied. Immerhin kann ich jetzt ein Feuer machen. Das macht mich zu einem halben Schweizer. Mehr wird es wohl nicht.