Silvia, das undankbare Kaninchen seiner Tochter, gibt Beni Frenkel das Gefühl, er sei die ZKB.

Frau und Kinder waren eine Woche in Israel. Zurück blieben: ich, die Katze, das Kaninchen. Das Kaninchen heisst Silvia. Es gehört meiner Tochter. Kurz vor ihrer Abreise ins Heilige Land ist Tobias, der Lebenspartner von Silvia, schwer erkrankt.

Wir gingen dreimal zur Tierärztin. Die lebenserhaltenden Massnahmen kosteten so viel wie zehn neue Kaninchen. Beim vierten Mal bettelte ich: «Frau Doktor, bitte einschläfern.»

Das war ein schlimmer Schlag für unsere Tochter. Ich musste ihr bei allen Göttern schwören, gut auf Silvia aufzupassen. Ich guckte Silvia an. Sie flüchtete in ihr Häuschen. Ich sage es mal vorsichtig: Es gibt sympathischere Tiere als Silvia. Ich legte ihr jeden Morgen einen Kopfsalat hin. Als Dank wollte mir Silvia jedes Mal in den Finger beissen.

«Du dummes Tier», herrschte ich sie irgendwann an und fühlte mich wie die ZKB, die den undankbaren Zürchern eine teure Seilbahn schenkt.

Am dritten Tag, als mich Silvia in den Daumen biss, begann ich mich für Peru zu interessieren. Dort essen sie Kaninchen an jeder Strassenecke. Aber auch hierzulande kann Silvia in einem Schmortopf landen, wo sie vier Stunden bei geringer Hitze geköchelt wird. Am besten mit Weisswein.

Ich gehe davon aus, dass Silvia ihren Partner Tobias getötet hat. Wie, weiss ich nicht. Aber sie hat ihn stets angeknurrt und ist auf ihn gesprungen. Leider verlangt der Tierschutz, dass man Kaninchen immer paarweise halten muss. Sonst wird das Kaninchen traurig und begeht Selbstmord.

Ich kenne viele Menschen, die glücklich sind als Singles. Sie sehen in der Regel besser aus als Verheiratete, trinken teuren Portwein und unternehmen grössere Expeditionen.

Ich habe zum Beispiel einen alleinstehenden Onkel, der jedes Jahr auf Weltreise geht. Nur schon das Wort «alleinstehend» würde ihn wütend machen. Mein Onkel hat viele Freundinnen auf dem Globus. Wenn er auf Reisen geht, schickt er uns manchmal Postkarten aus China oder Brasilien.

Ich guckte Silvia an. Sie flüchtete blitzartig in ihr Haus. Warum verlangt der Tierschutz, dass Silvia wieder einem Kaninchen das Leben zur Hölle macht? Manche Lebewesen sind halt nicht für Partnerschaften geeignet. Das sollte man respektieren.