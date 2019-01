Die Kacke is back

Kommt etwas von der Derbheit früherer Jahrhunderte in die gebildete Alltagssprache zurück?

In den letzten Tagen las ich in kurzen Abständen zwei Interviews mit bedeutenden Schriftstellerinnen unserer Zeit, beide zwischen vierzig und fünfzig, der Deutschen Juli Zeh und der Französin Virginie Despentes. Sie reden über die Krise Europas, die verarmten, enttäuschten Menschen in den Dörfern und Vorstädten, die jetzt in gelben Westen protestieren. Sie reden über die Leichen der Flüchtlinge im Mittelmeer, über die lähmende Angst vor der Rechten.

Virginie Despentes macht sich keine Illusionen. «Was die Werte angeht», sagt sie, «das ist schon verkackt. Die Flüchtlingskrise in Europa verbietet uns, von Humanismus zu sprechen.»

«Fehlt es dem fortschrittlichen Lager vielleicht an Utopien?», wird Juli Zeh gefragt. «Wenn man abkackt wie die SPD, gibt das ja auch Freiheit», sagt sie, «man könnte jetzt wirklich neu und innovativ denken.» Aber man spürt, dass Juli Zeh nicht daran glaubt.

Ich sass am Frühstückstisch, und bei aller Grösse und Tragweite der Themen fiel mir gleich auf, wie locker die intellektuellen Frauen mit dem Kackwort umgehen. Hat das etwas zu bedeuten?, fragte ich mich. Wir leben ja in einer Zeit, die sich Tag und Nacht mit Essen beschäftigt, mit der Verdauung und dem Rätsel des Darms. Oder kommt etwas von der Derbheit früherer Jahrhunderte in die gebildete Alltagssprache zurück? Der Historiker Valentin Groebner von der Uni Luzern sagt, man könne sich heute nicht vorstellen, wie drastisch und derb man etwa zu Zwinglis Zeiten gesprochen habe. Einer der Gründe übrigens, warum Groebner den aktuellen Film über den Zürcher Reformator kritisiert: die Sprachzensur, die ausblendet, wie damals geredet wurde; aber das ist eine andere Geschichte.

Doch man muss nicht einmal in die Tiefen der Historie abtauchen. Mit der Scheisse ist es nämlich so eine Sache. Unsere Nachbarländer haben eh schon einen gelassenen Umgang mit Fäkalien. «Tu fais chier!», sagen die Franzosen, «Vai a cacare!» die Italiener. Und in den Siebzigerjahren dichtete der Deutsche Peter Rühmkorf «Scheisse in die Luft geschossen, gibt bei Regen Sommersprossen»; rund fünfzig Variationen zum Thema brachte er in Versform. Rühmkorf war ein grosser Dichter, aber er galt manchen als schräger Vogel. Jetzt, scheint mir, zieht das gebildete Deutsch nach, die Scheisse wird zum Diskurs. Die Zeitungssprache macht eine kleine europäische Anpassung, die Kacke ist überall.