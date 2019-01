Verlorene Seelen

Die Seele eines Ortes geht verloren, wenn die Menschen nur noch dort wohnen und nicht mehr dort leben.

Das Ortsmuseum Dietikon wurde am letzten Sonntag gestürmt. Wo sich üblicherweise ein paar meist ältere Semester vor Schulwandbildern oder Wirtshausschilder darüber unterhalten, wie die Zeiten sich geändert haben, drängelten sich die Leute jeden Alters – es waren sogar ein paar Kinder dabei. Gezeigt wurde ein Film, der vor dreissig Jahren zur besten Sendezeit im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurde und die Gemüter bewegte. Filmemacher Roland Huber musste danach sogar mit seinem Chef bei der örtlichen CVP vortraben und sich die Kappe waschen lassen.

Roland Huber, der später mit seinen Filmen über die Gebrüder Blocher und die «seven thinking steps» der Frau Martullo-Blocher Furore gemacht hat, drehte 1989 einen Film über das Dorf, in dem er aufgewachsen war. Der Titel: Requiem auf mein Dorf. Die Rahmenhandlung: Ein Leichenzug. Denn sein Dorf, so empfand er es vor dreissig Jahren, wurde damals zu Grabe getragen. Tatsächlich entstand in den 1980er-Jahren nach und nach das, was wir heute als Agglo von Zürich bezeichnen.

Doch was macht ein Dorf zur Agglo? Oder eigentlich besser gefragt: Was macht einen Ort zum Dorf? Roland Huber, mittlerweile pensioniert, war bei der Filmvorführung anwesend und machte sofort klar: «Es sind nicht die alten Häuser, es sind die Begegnungsorte, die fehlen.» Beizen eben wie das neue Bahnhöfli, das katholische Bahnhöfli, wie die kürzlich verstorbene Wirtin Alice Seiler im Film betonte, wo der Einkehrer Gast und nicht Konsument ist, wie im Film ein damals noch ziemlich junger Dietiker sagt. Die Seele eines Ortes ist die Metzg im Quartier, der Beck um die Ecke, vielleicht auch der knorrige Gemeindepräsident, der manchmal eine Fünf gerade sein lässt, oder für manche auch der Pfarrer, durch den die Kirche noch im Dorf ist. Die Seele eines Ortes ist der Schuhmacher, der für ein paar Franken die Winterschuhe abdichtet, der Bücherladen, in dem die Buchhändlerin einem einen Kaffee auftischt und die nächste Ausgabe des Lieblingskrimis schon einmal zur Seite gelegt hat.

Nur: Vieles davon gibt es noch. Noch! Oder würde es gewiss wieder geben, wenn die Menschen eines Ortes auch dort einkaufen, solche Politiker wählen, in solche Beizen einkehren würden. Die Seele eines Ortes geht verloren, wenn die Menschen nur noch dort wohnen und nicht mehr dort leben