Die Söhne wurden ungefragt in diese schreckliche Welt hineingeworfen. Nun plagt sie der Weltschmerz.

Ich holte einen meiner Söhne in Leimbach ab, wo er bei einem Kollegen gegessen hatte, es war kalt und dunkel, kein Mensch auf der Strasse. «Schau, hier wohnen die Asylbewerber», sagte er, als wir an einem schachtelförmigen Plattenbau mit grell beleuchtetem Aussenflur vorbeifuhren. Er erzählte von einer afghanischen Familie, die ein normales Leben geführt habe, «bis die Taliban den Vater zwangen, für sie zu arbeiten. Drei Jahre waren sie auf der Flucht.»

Zu Hause sprachen wir wild durcheinander. «Ich verstehe nicht, warum die SVP solche Leute nicht hereinlässt», regte sich einer meiner Söhne auf. «Die Afghanen werden bleiben können», erwiderte ich beschwichtigend. «Wenn ihre Geschichte stimmt.» «Meinst du, die erzählen Märchen?», gab einer der Buben zurück. «Niemand macht freiwillig so einen Weg! Mit kleinen Kindern!» Ich sagte nichts. Als Kind war ich Asylbewerber gewesen, wir waren in der Schweiz bei Bauern untergebracht, netten Leuten. Jetzt bin ich ein Einheimischer.

Dann schauten wir «Uncovered mit Thilo Mischke» auf Prosieben. Der Reporter führte uns durch den Regenwald in Zentralamerika, wilde Tiere, gnadenlose Insekten, undurchdringliches Gestrüpp. Mitten im Busch begegnete er einem Flüchtling aus Haiti, geschwächt und mutterseelenallein. «Überall Flüchtlinge», sagte einer der Buben. «Syrien. Afghanistan. In Brasilien haben sie jetzt einen verrückten Präsidenten. Es wird noch mehr Flüchtlinge geben.» Mir dämmerte in aller Klarheit: Die Welt ist ein schrecklicher Ort, und ich habe meine Söhne ungefragt hineingeworfen. Jetzt plagt sie der Weltschmerz.

Später spielten die beiden im Wohnzimmer auf ihrer Xbox. Ich googelte «Weltschmerz». Ein Begriff aus der deutschen Romantik. «Tiefe Traurigkeit über die Unzulänglichkeit der Welt», steht im Wörterbuch der Brüder Grimm. Kurz: Das Leben besteht aus Horrorgeschichten. Wenn du Pech hast, bist du das Opfer. Wenn du Glück hast, wohnst du in der Schweiz und malst dir das Grauen aus. Dumm dran bist du auf jeden Fall.

Ich hörte, wie die Jungs sich wegen ihres Games ereiferten. Das Leben ist ein Gefängnis, dachte ich, und du kommst nie mehr lebend raus. «Kommt heute ein Spiel der Premier League?», rief ich ins Wohnzimmer; seit kurzem haben wir ein Probeabo für einen Privatsender, Sport, rund um die Uhr. Es gibt noch Hoffnung.