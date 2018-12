ZVV, nimm dich in Acht

Zuerst die Bremgarten-Dietikon-Bahn und dann die Limmattalbahn: Der Aargau rückt immer näher.

Das Ortsschild auf dem Perron der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) an der Endstation Dietikon ist nigelnagelneu. Leuchtend weiss auf königsblau steht dort Dietikon; daneben blau auf weiss «Aargau Verkehr». So heisst neuerdings die BDB: Aargau Verkehr AG, kurz AVA. Etwas hilflos witzelt der Gatte, als er das sieht: «Aargau Verkehrt». Doch der Schock sitzt tief. Daraus muss ja jeder Aussenstehende und jede Aussenstehende zwingend den Schluss ziehen: Dietikon AG.

Nun mag ja der Anti-Aargau-Reflex der Zürcher zugegebenermassen etwas kindisch sein. Nur kann man dagegen nichts tun. Schliesslich schnellt ja der Unterschenkel beim gekonnten Schlag auf die Kniesehne auch ohne willentliches Dazutun hoch.

Dass dieser Anti-Aargau-Reflex bei den Dietikerinnen und Dietikern speziell ausgeprägt ist, ist nur natürlich, sind sie doch die unmittelbaren Nachbarn. Und da muss man sich besonders stark abgrenzen. Auch mag noch etwas Historisches mitschwingen. Im von Napoleon gebildeten Kanton Baden wurde Dietikon von dem Züribiet getrennt und zu Baden geschlagen. So was prägt.

Dazu kommt ein hier erstmals öffentlich gemachtes persönliches Trauma. Die Schreibende, in Dietikon wohnhaft, hatte bei diesem Blatt hier angefangen zu arbeiten und war bestrebt, das in der Berichterstattung oft links liegen gelassene Limmattal etwas mehr ins Zentrum zu rücken. Trotzdem beschwerte sich eines Tages ein Leser, dass seine Wohngemeinde Dietikon stiefmütterlich behandelt werde. Der damalige Chefredaktor (Name der Redaktion bekannt) antwortete per Mail, dass der Tagi in der Lokalberichterstattung seinen Fokus auf den Kanton Zürich gerichtet habe. Er war der festen Meinung, dass Dietikon … lassen wir das.

Und nun also dies: Das Bähnli, das von Wohlen über Bremgarten mitten durch Dietikon fährt, heisst Aargau Verkehr. Der damalige Chefredaktor würde sich, käme er je in Dietikon vorbei, in seinem Irrtum bestätigt sehen. Doch kommt es noch dicker.

Ab 2022 wird die Limmattalbahn vom Bahnhof Killwangen-Spreitenbach AG durch Dietikon ZH, Urdorf ZH, Schlieren ZH nach Zürich-Altstetten, also fast ins Herzen der Stadt Zürich fahren. Und wer wird die Limmattalbahn betreiben? Aargau Verkehr. ZVV, nimm dich in Acht! Der Aargau rückt immer näher.