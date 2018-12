Die Ruhe nach der Fresserei

Im versteckten Saftladen Juicery 21 hat ein gutes Gewissen einen stolzen Preis.

Bald ist es geschafft. Nicht das Jahr, sondern die Aneinanderreihung von Feierlichkeiten. Vor allem: das viele damit verbundene Essen. Vom Festtagsbraten ging es zum Fondue chinoise und von dort aus auf direktem Weg zum Restenbuffet. Und dazwischen gab es Guetsli, Lachs und ein Glas vom angefangenen Wein. Musste ja alles weg. Und einen Grappa hat man auch noch geschenkt gekriegt. Und am nächsten Tag isst man bestimmt fast gar nichts. Doch das stimmte natürlich wieder einmal nicht.

Irgendwann nach Silvester, das zeigen die Erfahrungen, beginnen aber bei vielen die guten Vorsätze zu greifen. Selbstdisziplin wird wieder zum Thema. Und Alternativen zur Schlemmerei. Und die gibt es zum Beispiel in einem Saftladen, sozusagen die Laden gewordenen guten Vorsätze. Hier ist «healthy» ganzjährlich Konsens. Es ist das Kontrastprogramm zu Weihnachten und sieht dabei auch noch aus wie eine Insta-Story.

Die Auswahl an Saftläden in der Stadt ist riesig. Man kann also wählen. Einen eher versteckten gibt es auf dem Weg zum Hallenbad City, was praktisch ist, da man nach den Feierlichkeiten für eine Weile auch Schwimmen wieder in Betracht zieht. Dieser Saftladen heisst Juicery 21, und er ist in einem kleinen Backsteingebäude untergebracht.

Die Musik hier drin ist angenehm temperiert und die Bedienung gesprächig. Hier kann man Sätze ausprobieren, die man so bisher noch nicht benutzt hat. Etwa den: «Welcher von den vielen Säften ist am meisten Detox?» Die Bedienung zuckt nicht mit der Wimper, zeigt aber auf die Tafel mit den «J 12 Raw Shakes». Dort gibt es einen mit Avocado, Spinat, Ananassaft und Mandelmilch (12 Fr.) «Ist wie eine Mahlzeit», sagt die junge Frau. Perfekt.

Die Begleitung bestellt einmal «Hot Lemon» (5.50 Fr.), eine Art Ingwer-Tee mit viel Zitrone. Dazu eine Acai Bowl (12 Fr.), eine Art Frozen Yoghurt aus einer Beere, die im Amazonas-Gebiet wächst und besonders viel Antioxidantien enthalte. Gesund, aber auch gut, wie die Bedienung sagt. Der pastellgrüne Saft schmeckt, wie er aussieht: nämlich sämig. Und die Amazonas-Beere überraschend frisch. Und so hat man sich innert Kürze ein gutes Gewissen einverleibt. Wenn auch zu einem stolzen Preis.

Juicery 21

Sihlstrasse 93

8001 Zürich

Website