Die grösste Angst des Städters

Zwischendurch ist es ganz schön, die Agglo zu besuchen. Hauptsache, die Reflexe der Stadtleute funktionieren noch.

Das Grossraumbüro muss auch mal raus. Und so waren wir neulich in einer schönen Seegemeinde (nein, nicht Adliswil) zu einem ungezwungenen Abend eingeladen. Es war famos! Es gab Würste aus St. Gallen, Bier aus Winterthur, Weisswein aus Italien, Senf aus Frankreich und famose Patisserie aus Uetikon am See selbst. Zum Glück geht so ein Amaretti immer, ein Schokolade-S bekanntlich auch. Alleine dafür würde es sich lohnen, ein bisschen mehr in die Agglo rauszufahren.

Es war zwar friedlich, aber nicht besinnlich. Das Grossraumbüro sass dicht gedrängt an einer langen Tafel, die Damen und Herren Journalisten parlierten laut, es wurde gelacht und manchmal auch gegrölt (das war aber vor allem am anderen Ende des Tischs der Fall). Irgendwann waren sie alle satt und angeheitert, manche von ihnen auch ein bisschen angesäuselt. Eigentlich die meisten von ihnen – mit gutem Grund: Sie kamen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (einer kam zu Fuss). Ist ja auch praktisch mit dieser S-Bahn, in nur zwanzig Minuten ist man vom Hauptbahnhof draussen in der Agglo.

Die Stimmung war gelöst, manchmal ausgelassen (auch das war aber vor allem am anderen Ende des Tischs der Fall). Die Zeit verging im Nu, das ist immer ein gutes Zeichen, aber mit einem Mal wurden immer mehr Smartphones gezückt. Hätte man auf die Bildschirme geschaut: Am meisten konsultiert wurde wohl die SBB- sowie die ZVV-App. Die Gastgeber mussten mehrfach und ausführlich die Frage beantworten, wie lange man denn zu Fuss bis an den Bahnhof habe. Sicher, es geht nur bergab, klar, der kleine Weg führt quasi direkt in der Falllinie zum Bahnhof. Aber nur sieben Minuten? Das wollte dann doch niemand glauben. Google Maps meinte sogar, fünf Minuten reichen – aber auch das schien im Moment niemandem realistisch. Und so stand fast das ganze Grossraumbüro viel zu früh am Bahnhof. Dort traf es auf eine 18.-Geburtstag-Festgesellschaft. Die vertraute offenbar auch nicht auf Google. Gemeinsam fror man minutenlang, bis die S-Bahn einfuhr. Mit zwei Minuten Verspätung.

Das Beispiel zeigt: Die Reflexe des Städters, die sind immer noch intakt. Seine grösste Angst ist, nicht mehr wegzukommen. Hängenzubleiben. Dafür nimmt er in gewissen Situationen auch kalte Füsse und ein kleines bisschen Unfreundlichkeit gegenüber den Gastgebern in kauf.