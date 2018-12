Was niemand erfahren durfte

Einmal gab es eine Weindegustation im Kontrollraum eines KKWs. Dann artete es aus.

Haben Sie den Dokfilm «In the Age of Tomorrow Danger» schon geguckt? In diesem Film aus Schweizer Produktion geht es um einen Ernstfall, der sich gegen Ende der 90er-Jahre abgespielt hat. Der damalige Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz hätte aus Versehen fast das mittlerweile stillgelegte KKW Kulm in die Luft gesprengt.

Anlässlich der 20-Jahr-Betriebsfeier wurde im Kontrollraum eine Weindegustation organisiert. Der sympathische Romand sagte «Oh, là, là» und soff sich natürlich die Rübe weg. Dann berührte er unabsichtlich den roten «Nicht berühren»-Knopf. Zum Glück war der Knopf nicht am Stromkreis angeschlossen, sonst wäre der ganze Aargau verstrahlt worden. Ich wohnte damals übrigens in Baden.

Das Ungeschick hat in Sachen Sicherheitsprävention viel ausgelöst. Das KKW Kulm hat als erstes Kernkraftwerk eine strikte 0-Promille-Grenze eingeführt.

Seit diesem Malheur ist mein Vertrauen in die Bundesräte auf null gesunken. Einem Bundesrat, der mich beinahe verstrahlt hätte, will ich mein Leben nicht anvertrauen. Der Zwischenfall im Kontrollraum ist übrigens erst Monate später an die Öffentlichkeit gelangt. Anfänglich hiess es, man wolle «sicherheitspolitische Informationen» nicht an die grosse Glocke hängen. Dann trat ein Pressesprecher, der später Karriere in der Pharma machte, vor die Kameras und log: «Der rote ‹Nichtberühren›-Knopf war mit ‹Plus du vin› angeschrieben.»

Das hat mich am meisten bestürzt. Der Bundesrat säuft im Kontrollraum, und niemand darf das erfahren? Ich war damals knapp 20 Jahre alt und wusste natürlich sofort, welchen Beruf ich ergreifen muss: Journalist. Nie wieder, schwor ich mir, dürfen Fake News den Diskurs in der Öffentlichkeit bestimmen. Wir Journalisten decken auf und überprüfen alle Fakten, bis sie stimmen. Das kostet natürlich Geld.

Leider gibt es in der Schweiz immer weniger Journalisten. Verlage machen dicht und entlassen die besten Journalisten. Am 21. Dezember erscheint leider die letzte Ausgabe von «Blick am Abend». Elf Journalisten haben die Kündigung erhalten. Das Recherchemagazin hat zu meiner täglichen Lektüre gehört. Ich mochte das Kreuzworträtsel am meisten.

Der 21. Dezember wird ein trauriger Tag sein. Ich wünsche meinen Kollegen alles Gute.