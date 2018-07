ER hat es geschafft

Wer eine Reise mit dem Zug macht, der kann etwas erzählen. Erst recht, wenn man vis-à-vis von zwei Studentinnen sitzt.

Seit ein paar Wochen arbeite ich bei der «Luzerner Rundschau». Das ist eine Wochenzeitschrift mit Sitz in Luzern. Ich fahre jeden Morgen mit der S 24 von Wollishofen nach Thalwil und dann mit dem Interregio nach Luzern. Keine Fahrt gleicht der anderen. Mal stinkt es im ganzen Zug nach Toilette, mal streikt die Lüftung. Manchmal befinde ich mich aus Versehen im Familienabteil, manchmal sitze ich vis-à-vis von zwei Studentinnen: Die beiden Frauen studieren Jura im dritten Semester. Sie quatschen ununterbrochen von Thalwil bis Luzern. Beide sind Expertinnen im Multitasking: In ihren Ohrmuscheln stecken Kopfhörer. Sie hören Musik und plappern immerfort. Das hat die unangenehme Folge, dass die beiden lauter reden müssen, um sich zu verstehen. Das Gespräch ist so laut, dass wir jedes Wort verstehen.

Die Studentin am Fenster war kürzlich bei ihrer Frauenärztin. Es ging um ihre Periode. Sie habe immer mega Schmerzen, brüllt sie ihre Kommilitonin an. Die Ärztin musste ihr nach einer längeren Abklärung mitteilen, dass sie wahrscheinlich nie Kinder kriegen wird. «Wirklich?», schreit die Studentin am Gang. «Fuck, ja!», kreischt die andere. «Fuck, warum?», «Fuck, meine Eierstöcke sind verklebt!»

Ich schaue aus dem Fenster. Wir sind erst in Zug. Die Reise dauert noch 20 Minuten. So lange muss ich noch leiden. Ich bin der Einzige im Abteil ohne Smartphone. Ich habe nur eine Zeitung als Ablenkung. Aber die hilft jetzt nicht.

Ich öffne eine Tüte M & M’s. Sie war eigentlich für die Rückfahrt vorgesehen. Als Belohnung. Ich beschliesse jetzt aber, bei jedem Fluchwort der beiden angehenden Juristinnen ein M & M’s zu essen. Ich muss schnell essen. Beim Rotsee ist die Tüte leer.

Geht es noch schlimmer? Aber ja doch. Auf der Fahrt nach Hause sitze ich im Viererabteil. Auf den anderen drei Plätzen: Vater, Mutter, dickes Kind. Das dicke Kind hält eine Riesenpackung Pommes frites in den Händen. Es lacht aus unerklärlichen Gründen die ganze Zeit und schiebt immer ein einzelnes der Pommes frites in den Schlund. Dann schleckt es jedes Mal die fettigen Finger mit der Zunge ab und trocknet die Daumen an der Hose oder am T-Shirt.

Ich schliesse die Augen. Wenn Gott mich ärgern oder strafen wollte: ER hat es geschafft.