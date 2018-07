O-Bike-Kinder

Warum demolierten Zürcher vor allem die gelben O-Bikes, nicht aber die Limebikes oder die Züri-Velos?

Vor unserem Haus steht ein O-Bike. Es ist eines der Letzten seiner Art. Das Verleihunternehmen zieht sich ja aus Zürich zurück. Das Besondere am Fahrrad vor unserem Haus: Es ist weder verbogen noch demoliert. Die meisten O-Bikes, die ich bisher gesehen habe, sehen so aus, als wären sie FCZ-Fans in die Quere gekommen.

Überhaupt hat mich immer fasziniert, welche Aggressionen diese scheusslichen Velos bei uns ausgelöst hatten. Einmal fand ich am Bahnhof Enge ein O-Bike, das total entstellt wurde. Lenker weg, mehrere Messerschnitte im Pneu, die Velokette abgetrennt und der Sattel in den Speichen. Das sah sehr eindrücklich aus. Ein bisschen «Guernica», ein bisschen Bernhard Luginbühl. Welcher Künstler war hier wohl am Werke?, dachte ich mir. Vielleicht ein liebevoller Familienvater, der in seiner Freizeit Onlinekommentare schreibt? Und an der vornehmen Etzelstrasse in Wollishofen hat ein Berserker zuerst mehrere O-Bikes zerstört und danach aufeinander­getürmt. Diese rohe Gewalt hat mich fasziniert. Wo sieht man das heute in Zürich?

Da ich von Natur aus ein Opportunist bin, begann ich auch langsam, die O-Bikes zu hassen. Tief in mir drin spürte ich den Drang, sie zu vernichten. Ich bin jetzt aber nicht so blöd, hier aufzuzählen, wie viele Velos ich bisher zerstört habe. Aber ich gebe gerne zu, dass mich der Anblick eines verwüsteten O-Bikes im Gebüsch sexuell erregte. Mein Psychiater meint aber, dass ich keine psychischen Störungen habe.

Warum demolierten wir Zürcher aber vor allem die gelben O-Bikes, nicht aber die Limebikes oder die Züri-Velos? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Antwort: Ich kenne sie nicht. Ich erinnere mich jetzt, wie ich früher im Lehrerzimmer stand und fasziniert auf den Pausenhof guckte. In der grossen Pause wurden immer die gleichen Kinder verprügelt. Es waren stets dickliche und zugleich nervende Kinder. Heute würde man von O-Bike-Kindern reden. Auch dieser verdammte Kopierer im Lehrerzimmer war so ein O-Bike-Kopierer. Immer Papierstau oder Fehlermeldung 761.

Leider hat Stadtrat Filippo Leutenegger nie wirklich kapiert, was diese Velos bei uns Zürchern auslösen. Ich bin mir sicher: Hätte der damalige Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements wirkungsvoller gegen die O-Bikes gekämpft, hiesse der Stadtpräsident heute Filippo Leutenegger.

Die Quittung: die Leitung des Zürcher Schul- und Sportdepartements. Das ist das unwichtigste Departement. Vor einem Monat fand auf der Sport­anlage Utogrund wie jedes Jahr «De schnällscht Zürihegel» statt. Ein Pflichttermin für Leutenegger.

Bei der Preisverleihung riss er das Mikrofon an sich und erzählte ausführlich, wie gerne er hier sei. Dann wollte er die Namen aller Sieger und Siegerinnen vorlesen, bis ihm jemand ein Zeichen gab, dass er hier einen anderen Job innehabe. Filippo durfte den Dreikäsehochs die Medaillen umhängen.