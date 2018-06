Der alternative Uetliberg

Kein Rummel und schon gar keine Touristen: Die Waldschenke Altberg ist ein Ort, wie man ihn nur noch selten antrifft.

Es gibt viele Wege, die zur Waldschenke Altberg führen. Doch keinen mit dem Auto. Und keinen mit dem öffentlichen Verkehr. Und alle sind steil. Und konkreter will ich hier gar nicht werden, denn wer dorthin gelangen will, weiss entweder schon, wie es ist oder aber er soll sich bemühen müssen. Das ist das beste Mittel gegen Rummel. Denn der Altberg ist eine prima Alternative zum Uetliberg und soll das auch bleiben.

Er ist nicht nur eine Alternative, sondern eben auch ein alternativer Uetliberg. Es hat keine Menschenmenge, schon gar keine Touristen, und auch keinen umtriebigen Giusep Fry. Sondern ein paar Wanderer und Velofahrerinnen, einige Kinder auf dem Spielplatz, und es wirtet die Familie Hofmann, die zwar tüchtig ist, aber lieber Idylle als Fülle mag. Es hat auch einen Turm, einen hohen sogar, und der bietet auch eine Aussicht, eine schöne sogar, aber keinen See in der Tiefe. Und keinen Eintrittspreis.

Es hat nur ein Restaurant, eben die Waldschenke, etwas über 70 Plätze im Innern, 200 draussen. Die drinnen sind vielleicht mal im Winter besetzt, wenn gleich zwei KMU’s der Region hier ihr Weihnachts-Fondue-Essen abhalten. Draussen hat es aber meist auch dann Platz an den langen Holztischen, wenn wie an diesem sonnigen Freitagabend eine grössere regional verankerte Bank ihren Jahresausflug hierhin macht. Es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich, weil diese den Grill für sich in Beschlag nimmt.

Aber man geht ja nicht in erster Linie wegen des Essens in die Waldschenke, sondern weil es hier so gemütlich ist. Wobei: Das Fribourger Fondue (23 Franken pro Person) im Winter, das es auf Vorbestellung auch im Sommer gibt, ist ausgezeichnet. Die Auswahl an Speisen ist nicht riesig, aber passend für den Ort. An diesem Tag gibt es als Spezialangebot Hörnlisalat mit Schinken (13 Fr.) und Roastbeef auf Blattsalat (14.50 Fr kleine Portion/ 24 Fr. grosse Portion).

Mein Begleiter bestellt das Roastbeef und ist zufrieden mit der Wahl. Das Fleisch ist für das klassische Roastbeef etwas zu dünn aufgeschnitten, aber korrekt gegart. Meine Rauchwürstli, ein Altberg-Klassiker (10 Fr. mit Brot, 15.50 Fr. mit Kartoffelsalat), sind saftig, gut gewürzt, den Senf könnte man auch anders als im Beutelchen dazu reichen. Der Kartoffelsalat war bei unserem letzten Besuch sehr gut, heute wurden die Knollen eine Spur zu wenig lang gedämpft – besser als sie wären matschig.

Unterdessen ist die blaue Stunde angebrochen. Fledermäuse sausen um den Turm und in der Ferne, zwischen den Baumwimpfeln sehen wir den Fernsehturm des Uetlibergs blinken. Wir prosten uns mit einem Glas Rioja zu (Alcorta, 28 Fr./5 dl) und finden es so richtig schön, dass wir hier und nicht dort sind.

Waldschenke Altberg

8114 Dänikon

Telefon: 044 844 23 19.

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr, Sa: 9 bis 21 Uhr. So: 8.30 bis 18 Uhr.

Website