Ich bin der perfekte Pflegefachfrau-/mann

Wer eine Nacht neben einer Sterbenden überstanden hat, der muss ein guter Pfleger sein.

Wie Sie wissen, bin ich arbeitslos. Das hat viele Zürcher und Zürcherinnen dazu bewogen, mir Fresspakete zu schicken. Vielen Dank. Ich weiss aber nicht, ob ich schon einmal erwähnt habe: Fertigprodukte mag ich gar nicht. Und Spaghetti, Nudeln oder Reis kann ich mir noch selber leisten.

Ich bitte Sie also, mir keine Nahrungsmittel mehr zu schicken. Ausserdem trete ich bald eine neue Stelle an. Ich habe mich nämlich zum Eignungstest für Pflegefachfrau-/mann HF angemeldet. Die Ausbildung zum Pflegefachfrau-/mann dauert zwar drei Jahre, aber ich verdiene dabei jeden Monat mehr als 4000 Franken! Während der Ausbildung!

Ich denke, den Eignungstest schaffe ich spielend. Was muss man da schon können? Bilden Sie aus folgenden Wörtern einen logischen Fragesatz: Wischen, Popo, Meier, Ihren, soll, Ihnen, ich, Frau. Und in Mathematik: Lösen Sie folgende Gleichung ohne Taschen­rechner: 6 Pflegepunkte + 7 Pflegepunkte = ?

Ich bin ein sehr guter Pflegefachfrau-/mann. Vor vielen Jahren habe ich im jüdischen Altersheim Mendelheim Wochenenddienst geschoben. Das war jetzt überhaupt nicht anstrengend. Ich musste mit den alten Leuten gemeinsam essen und das Tischgebet vorsingen. Am Nachmittag hielt ich einen Kurzvortrag über irgendein Thema. Zum Beispiel die Landi 39, Duttweiler oder Wilhelm Tell. Danach gab es ein feines, püriertes Abendbrot. Spätestens um 20 Uhr durfte ich wieder in mein Zimmer gehen. Im Zimmer befand sich ein Fernseher. In der Nacht schlich ich mich zum Kühlschrank des Altersheims und entnahm einen Liter Milch und eine Packung Kellogg’s. Dann guckte ich einen Film für Erwachsene.

Nur einmal wurde ich in der Nacht gestört. Roberto, ein anderer Pflegefachfrau-/mann, hämmerte wild an meine Tür. Ich guckte gerade einen «Schulmädchenreport» auf Sat 1 und nervte mich kolossal. Aber Roberto schrie wie blöd: «Frau Bollag liegen im Sterben. Rabbi, du kommen!»

Ich riss die Tür auf. «Ich bin kein Rabbi! Ich gucken wichtigen Film!» Aber Roberto drängte darauf, dass ich eine jüdische Totenwache halten soll. Ich weiss bis heute nicht, wie das geht. Aber der Roberto zerrte mich in das Zimmer von Frau Bollag. Da lag sie. Überall Röhren und Maschinen. Frau Bollag röchelte und guckte mit aufgerissenem Mund Richtung Decke.

Ich setzte mich neben sie hin und überlegte: Was würde jetzt ein Rabbiner machen? Ich hielt ihre zerbrechliche Hand und summte Schuberts «Ave Maria». Ich summte so berührend, dass ich selber weinen musste. Am Schluss guckte ich, ob Frau Bollag jetzt tot ist. Aber das konnte ich nicht entscheiden, ich war ja noch kein richtiger Pflegefachfrau-/mann. Aber ständig kam Roberto rein und raus und wollte wissen: «Rabbi, isse tot?»

Nein, Frau Bollag starb in dieser Nacht nicht. Ich blieb die ganze Zeit bei ihr, bis am Morgen dann ein richtiger Rabbiner kam.