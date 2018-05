Zitternd vom Entzug begegnete unser Autor dem Pfarrer Ernst Sieber zum ersten Mal. Ein persönlicher Nachruf.

Das erste Mal, als ich Pfarrer Ernst Sieber begegnete, war ich in keiner guten Verfassung. Zitternd und geschwächt vom Entzug sass ich im Aufenthaltsraum im Sune-Egge an der Konradstrasse. «Ich bi de Ernscht. Bruuchsch irgendöppis? Magsch nachher an Gottesdienscht cho? Isch für alli», sprach mich dieser Pfarrer an. Seine Stimme war schon immer grösser als seine physische Präsenz.

Natürlich musste ich mich erst mal aus Trotz als Atheist zu erkennen geben. «Ich glaub nöd a Gott», beantwortete ich seine Frage nach dem Gottesdienst. Er lachte. «Das macht nüt. Gott glaubt trotzdem a dich.» Pfarrer Sieber musste nie missionieren, er nahm alle an und überliess den Rest seinem Jesus.

Unerschütterlich war er in seinem Glauben an die Liebe Gottes. Doch sein Glaube an diese Liebe erschöpfte sich nicht in Theorie. In seinen Augen manifestierte sich die Liebe seines Gottes in der Liebe, die Menschen sich gegenseitig im Alltag gewährten – in Mitgefühl, Veständnis, Geduld und Fürsorge. In seinen Augen war der Mensch das Gefäss für diese Liebe. Nicht nur, um sie aufzunehmen, sondern um sie für andere aufzubewahren und weiterzugeben. Und da traf sich wohl mein humanistisches Weltbild mit seinem Gott.

Wenn man jetzt die Nachrufe liest, könnte man den Eindruck gewinnen, Pfarrer Sieber sei ein sanfter, etwas frömmlerischer Menschenfreund gewesen. Ein lieber Kerl, den alle mochten.

Das war er nicht. Menschenfreund wohl, aber nicht sanft. Sieber war ein Kämpfer. Und soviel Liebe er für die Schwachen hatte, so viel Furor konnte er den Ungerechten, den Asozialen, den Gierigen, den Mächtigen entgegenbringen. Der Ernscht war ein Kämpfer. Leute, die mit ihm aneinander gerieten, hatten einen schweren Stand. In erster Linie, weil Pfarrer Sieber sich nicht auf faule Kompromisse einliess. Er war nur seinem Gott und seinem Gewissen Rechenschaft schuldig. Und er war in den allermeisten Situationen moralisch im Recht. Aber er forderte von seinen Mitarbeitern den gleichen Einsatz, den er sich selbst abverlangte. Es gab in seiner Welt keine halben Sachen. Er war integer bis ins Mark, aber er wollte diese kompromisslose Hingabe auch von seinem Team. Nicht alle konnten oder wollten diesem absoluten Anspruch genügen.

Zwanzig Jahre später traf ich Pfarrer Sieber wieder, diesmal in meiner Funktion als Journalist. Seine Stiftungen hatten gerade finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten, und er wirkte etwas müde. Er mochte keine Fragen über Organisation und Administration. Das war nicht seine Welt. Er wollte den Menschen helfen, sie nicht verwalten. Er brannte schon mit neuen Ideen und die Schlammschlacht um die rechtliche und buchhalterische Organisation seines Menschenretter-Imperiums bereitete ihm Unbehagen.

Das letzte Mal, als ich ihm begegnete, war er wieder in seinem Element. Er kümmerte sich im Pfuusbus um Obdachlose, organisierte zusätzliche Schlafsäcke, wies eine Helferin an, noch Suppe zu bringen. Er wollte keine theoretischen Fragen von diesem Journalisten hören. Er wollte die Geschichten der Menschen erzählen, um die er sich kümmerte. Er war wieder an der Front, wo er hingehörte.

Das Vermächtnis von Pfarrer Sieber sind nicht seine Institutionen. Es sind auch nicht seine öffentlichkeitswirksamen Medienauftritte oder seine wortgewaltigen Predigten.

Das Vermächtnis von Ernst Sieber sind Menschen wie ich, die dank seinem Werk ihre dunkelsten Stunden überlebten. Menschen, die er in Gefässe für Mitgefühl und Liebe verwandelte, mit oder ohne Gott. Menschen, denen er vorlebte, dass man kompromisslos zu seinen Werten stehen konnte. Menschen, denen er seinen Glauben weitergab. Nicht unbedingt seinen Glauben an Gott, aber ganz bestimmt den Glauben an das Gute im Menschen.

In diesem Sinne: Danke, Ernscht. Danke, dass du mein Menschenbild geprägt hast, dass du Vorbild warst in deiner Unerschütterlichkeit, deiner Integrität und auch in deiner Kompromisslosigkeit für das Gute.

Tschüss, und hebs heiter!