Ein Dörfler entdeckt Namibia in Zürich

In einem Artikel des «Engstringer Kuriers» schildert ein Autor, wie er mit dem Bus durch Zürich fährt. Weit kommt er in seiner Betrachtung nicht: sie dreht sich um «drei Farbige», die der Autor auch mal als «Extrem-Pigmentierte» bezeichnet.

Der Blick aus der Vorstadt in die grosse, weite Welt offenbart mitunter Befremdliches. Diese Geschichte beginnt mit einem Artikel im «Engstringer Kurier», dem allmonatlichen Mitteilungsorgan der beschaulichen Limmatufer-Gemeinde. Da beleuchtete ein freier Autor «Geschichten aus der Nachbarschaft» anhand seiner Beobachtungen aus der Grossstadt. Konkret: Er fuhr mit den Buslinien 46 und 31 durch Zürich. Seine Erfahrung als «weit gereister» Gemeindebürger erlaubte es ihm, von der Haltestelle Giblenstrasse einen «langen Faden nach Südwestafrika» zu ziehen. Dem gemeinen Agglomeranten sollten die Schilderungen damit auf einfachste Weise eine Einordnung der aktuellen Lage geben.

An der Giblenstrasse nämlich sah der selbst ernannte Reiseberichterstatter «drei Farbige» zusteigen. Gross und stark, in Jeans gekleidet, «und selbstverständlich in der rechten Hand das neuste Handy». Der Buschauffeur schien die «Extrem-Pigmentierten» beim Einsteigen zu negieren, beobachtete der Schreiber und notierte: «Die drei haben das nicht bemerkt, sonst hätten sie einen Anwalt der Flüchtlingshilfe genommen und den Busfahrer wegen Diskriminierung angeklagt.»

Giblenstrasse, sinnierte der Autor weiter, stamme von «Geissen» ab und mutmasste: «Die drei Farbigen haben in ihrer Heimat vielleicht auch Geissen gehütet.» Und man wisse ja, dass aus Afrika eine der grössten Völkerwanderungen stattfinde. «Ganze Stämme verlassen ihre schöne Heimat.» Dem Leser wurde nun ein Exkurs über Namibia zuteil, wo es «nur noch bergab geht», seit die Ovambos übernommen hätten. Selbst in Luxuslodges habe es heute mehr Kakerlaken als Gäste. «Diese Parasiten sind feiss wie die Ovambos, aber nicht so träge und tausendmal schneller als die neue Oberschicht.» Und wer weiss: «Es könnte ja sein, dass die drei aus dem Ovamboland stammen.»

Es ging noch weiter, bis dem Weitgereisten selber schwante, «ich kann jetzt nicht noch politischer werden». Das brauchte er auch nicht. Dieser dritte Teil war der letzte seiner «Geschichten aus der Nachbarschaft» im «Engstringer Kurier».

Ein kritischer «Kurier»-Leser schrieb dem «Tages-Anzeiger», es sei peinlich, «dass mehrheitlich tolerante und intelligente Einwohner von einer quasi offiziellen Vorstadtpostille mit fremdenfeindlichem Geschreibe desavouiert werden». Wohl auch andere Proteste zeigten Wirkung: Die Kolumne wurde jedenfalls nicht mehr abgedruckt.

Das geschah aber ganz dörflich still und leise. Die Geschichten seien dem «Engstringer Kurier» gratis angeboten worden, und «leider wurde der Inhalt zu wenig geprüft», schrieb der Gewerbeverein, der den Kurier herausgibt. Aber: «Vorstand und Redaktion haben sich klar von den rassistisch geprägten Inhalten distanziert.»

Allerdings haben die Engstringer davon nichts erfahren. In der nächsten Ausgabe hiess es nur: Man habe beschlossen, «Geschichten aus der Nachbarschaft» künftig «in anderer Form» zu publizieren. Und da könne jeder mitmachen. In der Agglo ist also – wie so oft – nichts passiert.