Das könnte Sie auch interessieren

Manchmal habe ich das Gefühl, meinen Buben zu früh den Fussball aufgeschwatzt zu haben. Surfen, dass wäre vielleicht besser gewesen.

Heute holte ich im Fanshop die Tickets für den Cupfinal. Für mich und die Buben. Manchmal denke ich, dass ich ihnen keinen Dienst erwiesen habe mit meiner Fussballbegeisterung. Egoistisch und gedankenlos habe ich ihnen die Leidenschaft meiner Jugend aufgeschwatzt – für einen Sport, der wahrscheinlich seinen Zenit überschritten hat. Aber die Einsicht kommt zu spät. Die Buben sind bereits programmiert, schauen Tag und Nacht Fussball, unvorstellbar viel Zeit im Vergleich mit meiner Jugend.

Wer weiss, vielleicht haben sie irgendwann genug und entdecken neue Sachen. Skateboarden, Drachenfliegen, Rugby. Oder Surfen. Surfen ist gross im Moment. Kollegen der Buben fahren mit ihren Eltern nach Frankreich, nach Florida, nach Kalifornien und lernen von braun gebrannten Naturburschen die Geheimnisse des endlosen Sommers, ihre Väter nehmen einen Drink in der Strandbar und träumen von der nächsten Welle. Surfen ist Zukunft, Fussball ist Vergangenheit. Fussball ist verlogen, ist geldverseucht. Surfen ist ehrlich, unergründlich, Surfen ist Zen.

Klar gibt es Momente wie an jenem kalten, kalten Februarabend, als der FC Zürich sich für den Cupfinal qualifizierte, ausgerechnet im Derby gegen die Grasshoppers, das Stadion war im Delirium. Aber seither waren nie mehr so viele Zuschauer im Letzigrund. Und während Bern feiert, muss Zürich der traurigen Tatsache ins Auge sehen: Wenn es so weitergeht, wird es für lange Zeit nichts mehr zu feiern geben. Der Meistertitel der Young Boys ist schmerzhaft. Lange konnten wir uns einreden, Basel und die Basler Chemie lebten auf einem anderen Stern. Wir konnten unseren Hass nähren gegen die rot-blauen Musterschüler und ihre Kaltschnäuzigkeit. Doch jetzt müssen wir erkennen, dass auch Basel nur mit Wasser gekocht hat. YB hats vorgemacht: Was die können, können wir auch. Schlagartig ist klar geworden, dass es zwei Fussballstädte gibt in der Schweiz, Basel und Bern.

«Was würde passieren, wenn GC absteigt?», fragte ich einen Freund, der vor einigen Jahren mit dem Club Meister geworden ist. «Dann wird man wahrscheinlich den Betrieb redimensionieren», sagte er. «Kommt, machen wir eine gute Erstligamannschaft!» Der Verein, sagte er, sei müde geworden. Müde von internen Kämpfen. GC, sagte ich ihm, komme mir vor wie ein Königreich der Antike, das längst untergegangen sei, aber die Nachkommen der ruhmreichen Kaiser stritten immer noch um die Macht. «Stimmt», sagte er, «das Kaiserreich ist verschwunden. Wir haben keine Heimat mehr, seit sie den Hardturm abgebrochen haben. Das war der Anfang vom Ende. Aber ihr seid nicht viel besser dran», lächelte er. «Wenn die Canepas nicht mehr mögen, wer rettet euch?»

So sprachen wir Alten, während uns die Buben zuhörten. «Wenn ich gross bin und Kinder habe», sagte der eine, «kaufe ich einen Fussball, noch bevor sie laufen können. Man kann nie früh genug anfangen.»

Vielleicht schaffen wirs dann.