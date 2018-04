Das könnte Sie auch interessieren

Hier hat das Essen nichts mit dem Toast Hawaii und dem Cervelatsalat mit Käse der früheren Bahnhöflis gemein.

Kennst du das «Bahnhöfli» in Effretikon? Was für eine Frage! Ich kenne ja kaum den Bahnhof Effretikon. Gut, schon mal gesehen, als ich im Zug von Zürich nach Winterthur zufällig durchs Fenster schaute. Dabei, so klärt mich mein in Illnau-Effretikon heimischer Kollege auf, sind beide Bahnhöfe, die Zugstation und das Restaurant, wirklich speziell.

Das muss der Kollege nun unter Beweis stellen. Deshalb sitzen wir an diesem Abend zu viert im «Bahnhöfli» Effretikon – und wir zwei Angereisten haben bereits etwas verpasst. Wir hätten nämlich auf dem Perron innehalten und nach links und rechts schauen sollen. Dann hätten wir realisiert, dass wir unmerklich eine «Passhöhe» erklommen haben. «Von beiden Seiten fahren die Züge nach Effretikon hinauf», erklärt der Kollege. Ob diese Stadt tatsächlich so auf der Höhe ist, werden wir demnächst überprüfen. Nun aber zum Bahnhöfli. Einst gehörte zu jedem Bahnhof ein Bahnhöfli. Und Letzteres war eher Spunten als Gourmetlokal; eine Beiz mit Stammtisch voller Stumpenraucher und einer resoluten, aber herzlichen Wirtin, die scheinbar schon immer dort war. Viele dieser Bahnhöflis sind in den letzten Jahren zugegangen, manche verlottern. Auch das Bahnhöfli Effretikon sei einst ein solcher Spunten gewesen, erzählt der Kollege. Doch dann kam Edi, Edilberto Vetrale.

Die Wirtsstube wirkt schlicht, elegant und einladend, hat einen Stammtisch – ohne Stumpenraucher, versteht sich. Das Personal ist freundlich, und Edi ersetzt als Gastwirt die archetypische Bahnhöfli-Wirtin tadellos. Das Essen aber hat nichts mit dem Toast Hawaii und dem Cervelatsalat mit Käse der früheren Bahnhöflis gemein. Bei den Vorspeisen gefielen uns die Gamberetti all’aglio (16 Fr.) sehr gut, die Antipasti della casa (24.50 Fr.) gut, der Nüsslisalat mässig. Toll waren die Tortelloni della casa. Die Pasta ist hausgemacht, die Füllung aus Ricotta und Steinpilzen (24.50 Fr.) mild und trotzdem nicht fad. Viel Sorgfalt verwendet der Koch auf die Fleischgerichte. Und er verliert die Contenance nicht, als der Sohn als Beilage zum Piccata milanese (28.50 Fr.) Pommes wünscht (Beilagen: 6.50 Fr.). Der Kollege bestellt den Klassiker Fegato di vitello alla Veneziana (28.50 Fr.), seine Partnerin eine mit Speck umwickelte Kalbsleberschnitte mit frischem Spinat. Denn sie wissen – bei Edi ist die Leber zart wie Butter.

Dazu trinken wir Pepe nero, einen Rosso Salento mit ausgezeichnetem Preis-Geschmack-Verhältnis (39 Fr./ Flasche). Was bei unserem Testbesuch auf der Strecke blieb, waren die Pizzen, die zumindest gut aussahen, mit Fior-di-latte-Mozzarella belegt und für Kinder mit «Wunschzutaten» serviert werden. Doch um eine solche noch unterzubringen, müssten wir zuvor zwei-, dreimal die Passhöhe von Effretikon erklimmen. Helene Arnet

Restaurant Bahnhof

Bahnhofstr. 21

8307 Effretikon

Mo bis Fr 10–14 und 18–23 Uhr, Sa 18–23 Uhr

Tel. 079 543 87 42

Website