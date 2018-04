Das könnte Sie auch interessieren

Zu lange hat man von der Seefeldisierung gesprochen und übersehen, dass ein neues Problem wie eine dunkle Wolke aufgezogen ist.

Am letzten Samstagnachmittag ging ich durch die Bahnhofstrasse und wusste nicht, was ich denken sollte. Es war heiss, grelles Licht, manche Frauen hatten Hotpants angezogen. Aus dem Restaurant Aurora zwischen Orell-Füssli und Bahnhofstrasse wummerte ein kräftiger Bass, wie aus einem spanischen Strandcafé. An dieser Ecke der Bahnhofstrasse ist immer viel los am Samstagnachmittag, aber so viel? Woher kommen all die Menschen?

Sie waren überall, auf der Quaibrücke, auf der Wiese vor der Rentenanstalt, liefen kreuz und quer zwischen den Autos über den Bürkliplatz zur Schiffsstation, drängten sich vor dem Bellevue auf der schmalsten Fussgängerinsel der Welt.

Das frühe Sommerwetter hatte sie hinausgetrieben, eine Explosion der sogenannten Lebensfreude, sie trugen kurze Hosen, sie trugen Unterleibchen, joggten, promenierten, fuhren Velo, kauften ein, assen einen Imbiss, tranken aus Pappbechern, steuerten ihre Cabrios und Kleinpanzer durch den nimmermüden Verkehr.

Zürich ist nicht gemacht für den Sommer, es fehlt der Platz zum Flanieren, die Trottoirs sind schmal, Arkaden sind Mangelware. Alles drängt zum See, das Herz der Stadt verliert im Sommer jede Würde, gibt jede Zurückhaltung auf, verwandelt sich zu einer grossen Spielwiese, zum Vergnügungspark, zum Shoppingcenter.

Der Ferienort Torremolinos im Süden von Spanien, an der Costa del Sol, steht seit zwanzig Jahren für den modernen Massentourismus, mit seinen Hotelbunkern und Grossdiscos. Ich war noch nie dort, aber die gigantischen Discos zumindest gab es damals überall, auch in Rimini, auch in Santander. Und jetzt kommen die Innenstädte dran, die Torremolinisierung vollzieht sich vor unseren Augen. Damit meine ich die ungebremste Kraft der Freizeitmenschen; sie erobern jeden Flecken Stadt, nehmen ihn in Beschlag, breiten sich darauf aus.

Früher gingen die Leute am Samstag in den Schrebergarten oder an den Rhein in ihren Wohnwagen, zogen die Schweizer Fahne auf und grillten Würste. Niklaus Meienberg hat liebevoll-bösartig über sie geschrieben. Heute ziehen sie mit dem mobilen Grill in die Parks der Städte, nichts dagegen, aber schön für den, der zu Hause ein Rückzugsgebiet für sich hat.

Gut, wenn die Bäder aufgehen, kommt Entlastung, und wenn im Juli die Ferienzeit beginnt, wird Zürich wieder eine richtig coole Sommerstadt. Aber ich beharre darauf, zu lange hat man von der Seefeldisierung gesprochen und übersehen, dass ein neues Problem wie eine dunkle Wolke aufgezogen ist: die Torremoliniserung Zürichs, der hemmungslose Gebrauch der Stadt als Freizeit-Tool von Leuten aus nah und fern. Ich will ja nicht heikel sein, aber glücklich ist, wer Privacy hat, Ruhe, Platz. Das ist der neue Traum, die neue Sehnsucht. Den passenden Trend dazu gibt es ja bereits, dass die jungen Leute wieder aufs Land ziehen; würde ich nie machen, aber langsam kann ich sie verstehen.