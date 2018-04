Das könnte Sie auch interessieren

Im heutigen Beitrag dieser städtischen Gebrauchsanleitung geht es um Ampeln und Konsum, um Tradition und Verschwendung, vor allem aber geht es um Lebensqualität.

Ich war in Wien. Und zwar mehrheitlich für Sie, werte Leserinnen und Leser. In Details, sprich Facts & Figures: 50,3 Prozent Arbeit, 49,7 Prozent Freizeit, 0 Franken Spesen; berufliche Trips von Lokalressortmitarbeitern, die über die Innerschweiz oder eine normale Portion CBD-Hanf hinausgehen, seien angeblich sonderbewilligungspflichtig, hab ich gehört, und für solchen Schreibkram hab ich neben all dem andern Schreibkram schlicht keine Zeit …

Nur damit niemand meint, wir würden hier das Geld zum Fenster rauswerfen, das machen wir nicht, ehrlich – ich erachte es nämlich als städtischer Gebrauchsanleiter, der demnächst a. D. sein wird, als meine heilige Pflicht, bis zum Ruhestand noch möglichst Fälle zu klären, Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen.

Und eines, das mich so sehr plagt, dass ich seit längerem nur noch oblatendünnen Schlaf finde und stante pede hellwach bin, wenn am Uetliberg drüben (und er ist von meiner Wohnung aus gemessen viele, viele Hundert Meter weit «drüben») ein morscher Baum mitten in der Nacht das Zeitliche segnet, ist das Thema «Mercer-Studie», also dieser Lebensqualitäts-Check in Grossstädten, in der uns Wien nun zum neunten Mal in Serie geschlagen hat! Dabei haben die nicht mal einen See! Und die Manifesta hatten sie auch noch nie! Oldtimer-Vespas und -Lambrettas, Secondhand-Design-Läden? Gibt es bei uns wie Sand am Meer (okay, sehr grober Sand), dort drüben indes entdeckt man beides ähnlich selten wie Kiwi-Vögel in freier Wildbahn. Und fraglos bereitet jede zweite Wiener Traditionsbeiz das «beste Wiener Schnitzel» zu – aber was, wenn man, wie bei uns easy möglich, mal afghanisch, sri-lankisch, peruanisch oder modern bayerisch essen will? Tja.

All dies unterstreicht, was man eigentlich längst weiss: Dieser «Mercer Quality of Living Survey», so der offizielle Name, erfüllt allerhöchstens populärwissenschaftliche Kriterien; bei nachhaltig seriöser Abklärung sähen die Top 10 womöglich ein wenig anders aus. Aber das ist egal – wie es auch egal ist, dass der Sommerhit «Ketchup Song» eine akustische UND intellektuelle Beleidigung ist, oder dass man jedes Gericht von Bestsellerautor Jamie Oliver nachkochen kann und danach trotzdem nicht weiss, wie feines Essen schmeckt. Solange sich der Massenmensch arglos an Hitparaden orientiert, sind Hitparaden nun mal der heisse Scheiss (das war früher, als ich noch jünger war, Slang für «relevante Sache»; nicht dass es da jetzt zu fundamentalen Missverständnissen kommt).

Seis drum, jedenfalls: Ich war also in Wien. Um dort mit fachmännischem Blick zu prüfen, ob sich der löchrigen Studie zum Trotz womöglich doch Indizien finden lassen, die Wiens unangefochtenen Spitzenplatz in diesem «Mercer Quality of Living Survey» erklären könnten. Und ich darf beruhigt verkünden: Ich hab einiges gefunden! Notabene, wen überraschts, im Bereich der Details! Mehr dazu nächsten Samstag, gleicher Ort, gleiche Zeit.