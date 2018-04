Das könnte Sie auch interessieren

Beni Frenkel ist arbeitslos und er weiss nicht, was er einkaufen soll. Zum Glück gibt es an der Kasse eine liebe Frau.

Diese Woche ist meine erste Woche als Arbeitsloser. Ich ernähre mich nun viel gesünder und mache mehr Sport als früher. Die schwierigste Zeit für mich ist immer um 8.30 Uhr. Die Frau ist auf Arbeit, die Kinder sind in der Schule. Alle gehen irgendeiner sinn­vollen Beschäftigung nach. Nur ich sitze noch am Frühstückstisch, streiche mir ein Nutella-Brot und lese die «Coop-Zeitung». Das Radio habe ich auf Lautstärke 3 gestellt.

Die nächsten acht Stunden gehören mir. In der «Coop-Zeitung» befindet sich auf jeder zweiten Seite eine Kolumne. Es sind herrliche Kolumnen. Bei den meisten muss ich laut lachen. Warum gelingen mir nie solche feinfühligen Texte? Den grössten Lesegenuss erfahre ich bei den grandiosen Kolumnen von Spitzenköchin Tanja Grandits. Sie «erkochte sich 18 ‹Gault Millau›-Punkte», steht unter ihrem Foto. In der aktuellen «Coop-Zeitung» schlägt sie einen Artischocken-Cake vor.

Bäh, eklig. Die nächste Kolumne stammt von Britta Wiegelmann, Weinjournalistin. Herrliche Zeilen. Ein Wein hat es Frau Wiegelmann besonders angetan. Denn er streichelt sie mit «Samthandschuhen, ist konzentriert und zugleich ungeheuer frisch».

Das sind Attribute, die sich Frauen von einem Mann auch im Bett ­wünschen. Aber wenn sie dann eine Kontaktanzeige schreiben, drücken sie sich natürlich anders aus. Im letzten «Zeit-Magazin» habe ich ein schönes Inserat entdeckt: «Akad. i.R., w., 173cm, finanz. u. zeitl. unabh., sucht -bei getr. Wohnen- akad. geb., herzenswarm., güt. Herrn/Wittwer (gern med., naturw., geistesw. Bereich) für gem. Unternehm. u. gegens. Wohltun. Finanz. unabh.»

Wenn ich diese Geheimbotschaft richtig decodiert habe, sucht w., 173cm einen Kerl wie mich. Sorry, ich m., 180cm, 110kg, bin schon vergeben.

Weil ich keinen Job mehr habe, sitze ich nun zu Hause herum. Das brachte meine Frau auf die Idee, der Putzfrau zu kündigen. Ich muss jetzt für die ganze Familie einkaufen. Die Frau schreibt am Morgen eine Liste.

Ich gucke ihr konzentriert zu. ­Wussten Sie, dass es verschiedene Hefesorten gibt? Man kann trockene oder flüssige Hefe kaufen. Es gibt Hefe im Würfelformat und Hefe im Beutelchen. Noch schlimmer ist die Vielfalt beim Rahm. Es gibt Halbrahm, Sauerrahm, Schlagrahm, Doppelrahm oder Vollrahm. Auf der Liste steht aber nur: «Rahm». Das sind dann die Momente, wo ich im Migros am liebsten heulen möchte: Ich bin arbeitslos und weiss nicht, was einkaufen. Wie tief kann ich denn noch fallen?

Zum Glück gibt es an der Kasse eine wirklich liebe Frau. Sie sieht die vielen Rahm- und Hefesorten, die ich aufs Förderband gelegt habe. Ich habe von allem etwas gekauft. «Oh, je, was backt denn Ihre Frau heute Abend, Herr Frenkel?» Ich denke konzentriert nach: «Rahmkuchen!» Die liebe Frau sortiert alles raus, was meine Frau nicht braucht. «So, Herr Frenkel, das macht dann Fr. 45.40. Haben Sie die Cumulus-Karte Ihrer Frau?» Mal schauen.