Das könnte Sie auch interessieren

Ein Passagier ist fröhlich, alle schauen weg. In Zürcher Trams herrscht die Angst vor der Blamage.

Vor ein paar Tagen stand ich im Tram neben einem jungen Kroaten in einer schwarzen Bomberjacke, die militante Aufmachung kontrastierte mit seinem kindlichen Gesicht. Am Ärmel der Jacke prangte das Wappen von Dinamo Zagreb. Ich hatte es mit einem Sprung knapp in den Anhänger geschafft, bevor die Türen zugingen, und er hatte gegrinst.

Dann wandte er sich einem Pärchen in der Nähe zu. «Bist du aber gross gewachsen für einen Italiener!», rief er, «mit euch kann man sonst Bockspringen spielen.» Der junge Italiener lächelte gequält, was sollte er schon sagen. «Ich bin gut drauf», sagte der junge Kroate zu mir gewandt, «es ist Wochenende.» Er war aufgedreht, aber friedlich. Er wollte einfach seinen Spass haben.

Ich spürte, der nächste Spruch würde mir gelten. «Wie spielt eigentlich Gavranovic, seit er bei euch ist?», sagte ich, um abzulenken. Mario Gavranovic war mal beim FC Zürich gewesen, seit diesem Jahr spielt er für Dinamo ­Zagreb. Fussball ist immer gut in ungemütlichen Situationen.

«Die Saison hat noch nicht angefangen», antwortete der Dinamo-Fan. Wir tauschten ein paar Worte unter Fachleuten. Dann fand ich einen Sitzplatz und holte mein Notizbüchlein hervor. «Im Grunde», schrieb ich, «geht es um die Peinlichkeit der Situation. Es braucht so wenig: Jemand ist etwas aufgedreht, und schon weiss man nicht, wie man sich verhalten soll.»

«Schön, dass es noch Menschen gibt, die von Hand schreiben», sagte die Frau auf der Sitzbank mir gegenüber, eine Tasche mit farbigen Papierrollen stand vor ihr auf dem Boden. «Ich schreibe meine Beobachtungen auch in kleine Büchlein», sagte sie, «manchmal komme ich mir vor wie ein Relikt aus einer anderen Zeit.»

Ich dachte an meine schwarzen Notizbüchlein zu Hause, abgelegt in irgendwelchen Schachteln. Ich hatte mal die Vorstellung, sie zu nummerieren und zu ordnen, aber warum eigentlich? Ich habe sie mir nie wieder angeschaut. «Die Menschen hören auf, sich schriftlich mitzuteilen», sagte ich. «Auch im Alltag.»

Bild und Ton seien im Begriff, das geschriebene Wort zu verdrängen, habe ich kürzlich in der «New York Times» gelesen. Emojis, Instagram – das ist erst der Anfang. Wir werden lernen, differenzierte Botschaften in einem Bild zu verdichten, unsere Beobachtungen, unsere Gefühle, unsere Kommentare. Plötzlich hatte ich eine Vision: Wird als Folge die Schrift verschwinden? Der gute alte Motor der Geschichte seit den Steintafeln der Babylonier? Ich weiss, Visionen haben nur Irre.

Beim Aussteigen begegnete ich dem Dinamo-Fan in der Bomberjacke. «Es geht mir gut», sagte der Junge und streckte mir seinen tätowierten Unterarm entgegen, um sich im Ghettostyle der Rapper zu verabschieden. «Chef, hausch druff», sagte er.

Das nächste Mal nehme ich das Smartphone aus meinem Hosensack und drücke ab. Bild schlägt Text, Kumpel.