Das könnte Sie auch interessieren

Die Tochter vom Hort abholen, kann schwierig werden. Vor allem, wenn sie permanent schreit und man kein Schoggigipfeli dabei hat.

Dienstag ist immer schlimm. Ich muss die Kleine vom Hort abholen. Meistens steht sie beim Eingang und heult. Das Einzige, was sie jetzt beruhigen könnte, wäre ein Schoggigipfeli. Das habe ich aber nicht dabei. Das Mädchen schreit und wirft sich auf den Boden. Ich versuche, sie anzuziehen. Wer ein tobendes Kind schnell anziehen kann, besteht auch die Prüfung zum Fluglotsen. Ich verheddere mich in den vielen Schühchen und Schälchen, die da wild herumliegen. «Hakuna Matata», flüstere ich und versuche zu lächeln. Andere Kleinkinder kommen neugierig zu uns und fragen mich, ob mein Bart echt sei.

Ich schleife das schreiende Mädchen zur Bushaltestelle. Ich sehe Menschen mit dem Handy. Wenn die jetzt die Kesb anrufen, denke ich mir, hätten sie vielleicht gar nicht einmal so unrecht. Endlich kommt der Bus. Wir steigen ein. Das Mädchen mustert die Besatzung. Dann holt sie tief Luft und beginnt von neuem zu heulen: Ihr Lieblingsplatz ganz hinten rechts ist schon besetzt. Bei der vorletzten Haltestelle steigen wir aus. Meine Prinzessin wird plötzlich ruhig und flüstert mit Engelsstimme: «Pipi!» Ich gucke sie entsetzt an. «Wir sind bald zu Hause», beschwöre ich sie. «Pipi jetzt!» Das ist keine Ankündigung, sondern eine Statusmeldung. Alles ist voll!

Ich nehme sie huckepack und laufe, so schnell ich kann. Ich zähle die Schritte. Denn ich weiss: Sobald wir zu Hause angekommen sind, darf ich gleich wieder gehen. Das habe ich mit der Frau abgemacht. Am Dienstag hole ich das Mädchen, dafür darf ich nachher trinken gehen. Solche Abmachungen und Kompensationen sind die Ingredienzen einer harmonischen Ehe.

Zum Trinken gehe ich am liebsten in die Jugendherberge in Wollishofen. Vorher fahre ich aber zum Denner und kaufe einen kleinen Kirsch. In der Jugendherberge bestelle ich einen Kaffee. Ich setze mich an einen der langen Tische und hole den Kirsch hervor. Nächster Schritt: Ich fülle seinen Inhalt in den Kaffee. Warum so kompliziert? Nun, auf diese Weise spart man viel Geld. Ich trinke meinen Kafi Kirsch geniesserisch und verdrehe die Augen. Der Alkohol steigt langsam und wohlig in mir hoch. Ich achte aber darauf, dass ich nicht so besoffen bin, dass ich vom Hocker falle. Ich will nur so angeheitert sein, dass ich nachher mein Fahrrad wiederfinde.

Während ich so sitze und trinke, fällt mir auf: Die Jugendlichen um mich herum sind brav und langweilig. Sie sitzen kerzengerade und essen mit Messer und Gabel. Wenn sie fertig sind, tragen sie die Teller zurück und empfehlen sich. Geschmust wird nur heimlich. Gott, ich war vielleicht ein Rabauke in dem Alter. Im Restaurant bin ich gleich auf die Toilette zugesteuert und habe den Abfluss verstopft. Und dann habe ich bei der Réception alle Streichhölzer mitlaufen lassen. Krass, oder? 1995 war ich 18 Jahre alt. Das glaubt mir heute auch keiner mehr.

Ich bestelle mir nochmals einen Kaffee und mache den Kirsch leer. Ich winke einer Koreanerin zu. Sie kichert und flüstert einer anderen Koreanerin etwas ins Ohr. Oh, nein, es ist ein Koreaner und vermutlich ihr Freund. Er guckt mich an und steht auf. Ich empfehle mich und gehe nach draussen.

Wo ist das Velo?