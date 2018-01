Das könnte Sie auch interessieren

Der Fondueplausch ist gemütlich. Die Stimmung ist gut, bis die Teilnehmer am Tisch über Politik zu sprechen beginnen.

Wir sitzen gemütlich beim Fondue, bis wir beginnen, über Politik zu sprechen. Politisieren bedeutet, insbesondere mit diesen Freunden, normalerweise keine Gefahr für den Hausfrieden, da wir uns in grundlegenden Belangen einig sind. Doch dann kommt dieser eine Satz aus dem Mund unseres Freundes, der meinen Mann jeweils zur Weissglut bringt. Der Satz lautet: «Ich will in keine Partei, ich mache lieber Sachpolitik.»

In den letzten Tagen haben wir in dieser Zeitung in einer Artikelserie darüber berichtet, wie schwierig es in vielen Gemeinden ist, genügend Kandidatinnen und Kandidaten für die Exekutivämter zu finden. Gemäss neusten Zahlen haben vier von zehn Gemeinden solche Rekrutierungsprobleme. Die Fachleute sprechen von einer Bedrohung für das Milizsystem, das doch eine urschweizerische Spezialität ist wie Alpenglühen und Fondue.

Besonders betroffen sind nicht die Städte, wie etwa der Run auf die Zürcher Stadtratssitze zeigt, sondern mittlere Agglogemeinden und kleine Dörfer. Und das Problem hat – unter anderem, aber gleich doppelt – mit «Sachpolitik» zu tun.

Im Kanton Zürich sind 30 Prozent der Mitglieder in Exekutivämtern parteilos, landesweit sind es sogar 40 Prozent. Das heisst: Sie bekennen sich zu keiner Partei und sagen, nach ihrem Programm gefragt: «Ich mache Sach- und nicht Parteipolitik.» Auch erwähnen Fachleute, dass es oft recht einfach sei, für eine einzelne Sache Personen zu finden, die sich dafür einsetzten. Man ist für eine Kinderkrippe oder gegen eine Parkgarage, für eine neue Buslinie oder gegen eine Bachrevitalisierung und engagiert sich dafür in einem Komitee mit Gleichgesinnten.

Wenn es aber um ein richtiges Amt geht, wenn man Verantwortung für eine längerfristige und weniger eingleisige Aufgabe übernehmen soll, wenn man gar damit rechnen muss, im Gegenwind zu stehen, wird abgewinkt. Und damit zurück an unseren Stubentisch, den wir zwei Frauen schleunigst Richtung Küche verlassen haben.

Der Ehemann: «Du findest also, dass die Parteien keine Sachpolitik machen?» Der Freund: «Ich will einfach an kein Parteiprogramm gebunden sein.» – «Das heisst, ich soll dich wählen, ohne zu wissen, wofür du stehst? Die Katze im Sack kaufen?» – «Ich will mich einfach nur dort einbringen, wo ich etwas davon verstehe.» – «Also dein Ding durchziehen.» – «Mit Sachpolitik meine ich nicht, dass ich mich für das stark mache, was mir persönlich nützt.» – «Das bedeutet es aber oft!» (beide werden lauter) – «Nicht bei mir.» – «Ich als Wähler muss doch wissen, was für eine grundsätzliche Haltung ein Mensch hat, der ein öffentliches Amt übernehmen will.» – «Und das weisst du, wenn er in einer Partei ist?» – «Ja.» – «Pah!» – «Was pah?»

Da steigt ein schwarzes Räuchlein aus der Pfanne hoch, weil die beiden vor lauter Disput vergessen haben, in der Pfanne zu rühren. Worauf sie sich sofort ganz und gar unparteiisch nur noch auf die eine Sache konzentrieren: Rettet das Fondue!