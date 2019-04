Unser «digitaler» Lebensstil schreit nach E-Voting

Wissen Sie schon, wem Sie im Herbst Ihre Stimme geben? Ich auch noch nicht. Dabei war es noch nie so einfach wie heute, die Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die meine politischen Ansichten teilen. Per Mausklick kann ich auf Smartvote.ch vergleichen, welche Politiker und Parteien gleich ticken wie ich. Unsere Demokratie war nie digitaler als jetzt. Nur meine politischen Rechte sind immer noch analog. Meinen Stimmzettel muss ich nach wie vor per Post ans Stadtbüro schicken oder persönlich an der Urne einwerfen. Und das dürfte wohl noch längere Zeit so bleiben.

E-Voting hat in der Schweiz gerade einen schweren Stand. Bei einem Test fanden Hacker Mitte März gravierende Sicherheitslücken, das von vier Kantonen bereits benutzte System der Post liegt auf Eis. Eine von Genf entwickelte Lösung, die auch sechs weitere Kantone verwenden, wird Ende 2020 aus Kostengründen eingestellt. Die Gegner der elektronischen Stimmabgabe haben Aufwind: «Wenn die @postschweiz schon Mühe hat, eine Drohne erfolgreich über den #Zürichsee zu befördern, wie soll man etwas derart Komplexes (in Soft-/Hardware- & Netzwerktechnik) wie spanisches E-Voting (von @scytl) beherrschen?», twitterte der Chaos-Computer-Club. Eine von Jusos, Grünen, Jungfreisinnigen und SVPlern lancierte Initiative will ein fünfjähriges E-Voting-Moratorium durchsetzen. Die derzeitigen Systeme seien anfällig für Manipulationen, und das Auszählen der Stimmen sei nicht nachvollziehbar. Das schade dem Ansehen der Demokratie.

Bessere Demokratie dank E-Voting?

Wirklich? Ich stelle mir vor, wie E-Voting unsere Demokratie besser macht. Endlich nutzen die Jungen ihre politischen Rechte. Während sie das neueste Video ihres Lieblings-Youtubers schauen, kommt eine Whatsapp-Nachricht «Hey, schon gevotet?» mit Link auf die Abstimmungs-Website. Soziale Bewegungen jenseits von bestehenden Organisationen und Parteien machen die Demokratie vielfältiger. Abstimmungen und Wahlen gewinnen nicht mehr diejenigen, die am meisten Geld in ihre Kampagne stecken, sondern jene, die am besten vernetzt sind. Noch am Wahlsonntag mobilisieren sie mit einem Post auf Social Media Unterstützer. Ohne Telefonmarketing à la SP und ohne durch alle Gemeinden des Kantons Zürich zu tingeln wie der Ständeratskandidat der Zürcher SVP. Die Wahlbeteiligung erreicht erdogansche Sphären von 84 Prozent und unsere Volksentscheide sind so legitimiert wie noch nie.

Schöne digitale Demokratie? Nicht unbedingt. Politologen haben ausgerechnet, welches Potenzial in der elektronischen Stimmabgabe steckt. Das Resultat ist ernüchternd. Sie kommen auf eine um gerade mal 1,7 Prozent höhere Partizipation am Beispiel der Nationalratswahlen von 1999. Ob jemand abstimmt oder nicht, hat wenig mit dem Kanal zu tun. Wer sich nicht für Politik interessiert oder glaubt, nichts davon zu verstehen, nutzt seine politischen Rechte nicht. Rund ein Drittel der Bürger nimmt laut Untersuchungen an allen Abstimmungen teil, weitere 40 Prozent beteiligen sich je nach Vorlage, und ein Viertel geht fast nie oder gar nie zu Urne.

Bleiben die Jungen. Deren Potenzial lässt sich noch nicht abschätzen. Die elektronische Stimmabgabe passe zu ihrem «digitalen» Lebensstil, hat eine Umfrage des Zentrums für Demokratie in Aarau ergeben. Es sei an der Zeit, dass man über das Internet stimmen und wählen könne. Der Bevölkerungsanteil dieser «Digital Natives» wächst. Und damit die Hoffnung auf eine vielfältigere Demokratie, die neue Technologien zu ihrem Vorteil nutzt.