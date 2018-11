Was ist das für ein Lachen?

Der Film ist ein Publikumshit, so wie vor sechs Jahren das Buch. «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» handelt von einem jungen Mann in einer orthodoxen jüdischen Gemeinde, von deren Regeln er sich im Laufe der Geschichte befreit. Das ist manchmal schmerzhaft und traurig, aber auch spannend, faszinierend und lustig. Eigenheiten der strenggläubigen Juden werden auf übertriebene Art dargestellt.

Es gibt Leute, die finden das nicht lustig. Ihm seien Juden, die Witze über Juden machen, verleidet, schreibt ein Redaktor der «NZZ am Sonntag». Er sei nicht sicher, ob man aus der Beliebtheit des Films für die gesellschaftliche Stellung der Juden positive Schlüsse ziehen könne, und dass der Film Toleranz und Verständnis gegenüber den Orthodoxen fördere, bezweifle er. Allerdings: Buchautor und Filmemacher hatten wohl nicht die Mission, die Toleranz zu fördern. Sondern eher den Anspruch, zu unterhalten und künstlerischen Kriterien zu genügen.

Doch die Frage ist erlaubt: Darf man Witze machen über Juden? Überhaupt: Darf die Mehrheit über Minderheiten lachen? Ich fragte einen in Zürich lebenden Juden, gläubig, aber nicht orthodox, wie Buch und Film auf ihn wirkten. Er findet beides unterhaltsam, auch wenn er meint, dass manche Pointen auf sehr abgestandenen Klischees beruhten. Was er aber sagte: Das Kinopublikum habe nach seinem Empfinden zu laut gelacht, manche hätten sich beinahe gekugelt vor Lachen. Er konnte das nicht richtig deuten.

Minderheiten dürfen Minderheiten parodieren

Was war das für ein Lachen? Ein wohlgesinntes, liebevolles? Eines, in dem die Erleichterung des Tabubruchs mitschwingt? Endlich darf man über Juden lachen, und erst noch öffentlich? Wäre das Publikum ausschliesslich jüdisch gewesen, hätte sich diese Frage nicht gestellt. Der Mann hätte das Lachen einordnen können, oder auch das Schweigen. Wie in einer Familie, in der man sich gegenseitig auf die Schippe nehmen darf, in der man sich ironisch äussern kann über die Gemeinschaft oder einzelne ihrer Mitglieder. Weil man sich selber immer ein Stück weit mitmeint.

Beim Witzeerzählen sei entscheidend, wer den Witz erzählt und aus welchem Grund, sagte Sigmund Freud. Würden Judenwitze von Nicht-Juden erzählt, sei der Jude stets der komische Fremde und sorge allein kraft dieser Rolle für Belustigung. Dasselbe sei zwar auch der Fall, wenn Juden selber Judenwitze erzählten, so Freud – «doch sie kennen ihre wirklichen Fehler, wie deren Zusammenhang, und ihre Vorzüge. Und der Anteil der eigenen Person am zu Tadelnden schafft die sonst schwierig herzustellende subjektive Bedingung der Witzarbeit.»

Minderheiten zu parodieren ist also vor allem den Angehörigen der betreffenden Minderheit erlaubt. Bei «Wolkenbruch» ist das teilweise gegeben: Autor Thomas Meyer ist jüdisch, aber kein Orthodoxer. Filmemacher Michael Steiner ist nichts von beidem. Er hatte aber eine gute Antwort parat, als er kürzlich in «Glanz & Gloria» auf das heikle Terrain angesprochen wurde, auf dem sich der Film bewegt. Respekt sei zentral, sagte Steiner. Und keine Berührungsangst zu haben. Berührungsangst sei das Schlimmste, mit ihr steige die Gefahr von Fehlern. Man müsse sich auf die Dinge einlassen, das sei sein Ansatz, auch im Leben.

Der Film ist hervorragend gelungen, die Bildsprache ist stark, die Kulisse alltäglich und vertraut. Der Zuschauer begibt sich mit Motti Wolkenbruch auf die wunderliche Reise und fiebert bis zum Schluss mit ihm mit. Freud würde vielleicht sagen, die «subjektive Bedingung» sei erfüllt.