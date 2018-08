Höchste Zeit für einen AHV-Baby-Deal

Es ist, wie wenn vor der Geburt die Wehen einsetzen: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Am Dienstag hat die Sozialkommission des Ständerats beschlossen, dass die Schweiz einen Vaterschaftsurlaub braucht. Damit lässt sich die staatlich verordnete Papizeit kaum mehr aufhalten. Vielleicht wird sie zwei Wochen dauern, wie es die Kommission will, vielleicht vier Wochen, wie es eine Volksinitiative verlangt.

Mir hat die Idee eines gesetzlichen Vaterschaftsurlaubs nie eingeleuchtet. Vorab: Ich bin befangen. Drei Kinder habe ich, das reicht. Deshalb könnte ich nicht mehr von den geschenkten Papitagen profitieren. Doch das ist nicht das Problem, ich mag allen Vätern in spe ihren Urlaub von Herzen gönnen. Wobei mir bewusst ist, dass es gar kein Urlaub sein wird, obwohl er so heisst.

Was bringts?

Es gibt da einfach ein paar offene Fragen. Warum muss der Staat die Väter zu ihrem Glück zwingen? Reicht es nicht, dass von Aldi bis Zurich immer mehr Firmen freiwillig einen Urlaub gewähren, der über den gesetzlich garantierten einen Tag hinausgeht? Wäre das Geld nicht klüger investiert, wenn man damit mehr günstige Betreuungsangebote ermöglichte?

Und vor allem: Was bringts? Ein paar Gratistage nach der Geburt sind sicher toll. Aber danach? Wenn Papi nachher wieder hundertprozentig im Büro verschwindet, ist der gleichberechtigten Rollenteilung null und nichts gedient. Entscheidend ist nicht die kurze Frist, sondern die lange: Mutter und Vater müssen die Möglichkeit haben, Familie und Beruf nach ihren Vorstellungen zu organisieren, gemeinsam und frei auszuhandeln, wer wie viel arbeitet und daheim ist. Und ja, ich gebe zu: Auch ich bin erstaunt, dass so viele Väter – über 80 Prozent – Vollzeit arbeiten. Wenn der Vaterschaftsurlaub daran etwas ändern würde, wäre das immerhin etwas. Aber Fehlanzeige: «Väter verändern ihren Beschäftigungsgrad kaum aufgrund von Elternzeit.» Der Satz stammt nicht von Hardcorekonservativen, sondern aus einer Analyse im Auftrag der Koordinationskommission für Familienfragen. Diese kämpft zuvorderst für einen Vaterschaftsurlaub.

Vaterschaftsurlaub versus ausgedehnter Seniorenurlaub

Am Ende gehts ums Geld. Ein vierwöchiger Vaterschaftsurlaub kostet 420 Millionen Franken im Jahr. Finanziert würde er über die monatlichen Lohnbeiträge, die alle Angestellten und Arbeitgeber in diesem Land bezahlen. Der Lohnabzug müsste um 0,11 Prozentpunkte steigen. «Nur 0,11 Prozent?», rufen nun alle Vaterschaftsurlauber empört. «Sind uns die Väter nicht einmal so viel wert?» Nun ja, die Löhne werden auch sonst immer stärker angefressen, primär für die Altersvorsorge. Ab 2020 soll die AHV 0,3 Prozent mehr erhalten. Etwas später folgen die Pensionskassen. Merke: Der Vaterschaftsurlaub hat mächtige Konkurrenz im Kampf um die Lohnmillionen. Die AHV ist ja nicht viel anderes als ein ausgedehnter Seniorenurlaub.

Nun denn, wenn es ein Abwägen ist zwischen Vater- und Rentnerschaft, drängt sich ein AHV-Baby-Deal auf. Kuhhändel sind ja en vogue. Also: Neurentner werden Familien mit Neugeborenen ein Jahr lang zum 24-Stunden-Hilfsdienst zugeteilt (Abt. HD Grauer Panther); Väter absolvieren nach der Geburt einen Zwangsurlaub daheim nach progressiven Ansätzen (je höher ihr Arbeitspensum, desto länger der Urlaub); Mütter leisten nach dem Mutterschaftsurlaub drei Monate Militärdienst, um sich von den Strapazen daheim zu erholen (postnataler Durchdiener); und die kinderlosen Paare bezahlen das Ganze.