Ohne Volk gehts besser

Wenn es heiss ist und immer heisser wird, so wie in diesen Tagen, dann rufen die französischen Journalisten François-Marie Bréon an. Ist das jetzt dieser Klimawandel? Was können wir dagegen tun? Welche Opfer müssen wir bringen, damit es aufhört?

François-Marie Bréon, stellvertretender Direktor des Pariser Labors für Klima- und Umweltwissenschaft, ärgert sich dann ein wenig. Hat ja alles schon mehrfach gesagt, bei den letzten paar Hitzewellen. Anschliessend spricht er Klartext, offener als die meisten seiner Forscherkollegen. Anfang Woche schilderte Bréon in der französischen «Libération», wie düster die Lage ist:

Erstens: Der Klimawandel ist irreversibel. Es sei denn, wir verringern die Weltbevölkerung sofort um den Faktor zehn.

Zweitens: Im Jahr 2050 werden wir etwa alle zwei Jahre einen Hitzesommer haben wie jenen des Jahres 2003. Solche Hitzeperioden sind dann die Normalität.

Drittens: Sichere AKWs dürfen nicht vom Netz genommen werden. Der Kampf gegen das CO2 hat Priorität.

Viertens: Um den CO2-Ausstoss so zu verringern, dass die Ziele des Pariser Abkommens erreicht werden, braucht es drastische Massnahmen. Tiefere Geschwindigkeitslimiten auf den Strassen. Höhere Benzinpreise. Eine Verdreifachung der Preise für Flugtickets.

Demokratie behindere den Kampf gegen den Klimawandel

Wenn seither in Frankreich kontrovers über Bréons Interview diskutiert wird, dann wegen einer weiteren Feststellung des Klimaforschers. Die Bürger würden die skizzierten Massnahmen gegen den Klimawandel kaum akzeptieren, sagte Bréon. «Man kann sagen, dass der Kampf gegen den Klimawandel sich schlecht verträgt mit den individuellen Freiheiten und damit zweifellos auch mit der Demokratie.»

Was für Frankreich mit seiner stark zentralisierten Macht gilt, ist für die Schweiz umso zutreffender. Die föderalen Strukturen und die dezentralisierten Entscheidungsprozesse erleichtern das rasche und entschlossene Handeln bekanntlich nicht. Ganz zu schweigen von den sogenannten Volksrechten: Die halbdirekte Demokratie delegiert einen schönen Teil der Vetomacht an die Stimmbürger. Dass diese bereit sind, in einer Volksabstimmung spürbare Abstriche bei Konsum, Mobilität und Lebensstandard zu akzeptieren, ist kaum vorstellbar.

Die Energiestrategie 2050 beweist…

Wie empfindlich die Stimmbürger in diesen Fragen reagieren, das zeigte zuletzt etwa die Volksabstimmung über das Energiegesetz, der ersten Etappe in der Energiestrategie 2050. Obwohl die Vorlage von Umweltministerin Doris Leuthard im Parlament eigentlich recht «entkernt» wurde, ergriff die SVP, unterstützt von der Lobby der fossilen Energieträger und verschiedenen Wirtschaftsverbänden, das Referendum. Die aus der Luft gegriffene Warnung vor zusätzlichen Energiekosten von 3200 Franken pro Jahr und Haushalt verfing im Mai 2017 bei immerhin 42 Prozent der Stimmbürger.

Vier Wochen später beerdigte das Parlament in Bern die zweite Etappe der Energiestrategie 2050: den Verfassungsartikel zu Energie-Lenkungsabgaben. Er hätte die demokratische Grundlage bilden sollen für künftige Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung eines sparsamen und effizienten Energieverbrauchs.

Lieber nicht vors Volk damit, entschieden die Parlamentarier in Bern. Ohne Volk geht zwar wenig im Kampf gegen Klimawandel, aber mit dem Volk geht gewiss nicht mehr.