Draussen vor der Tür

In Zürich wird man immer wieder nach Münz gefragt. Ich sage meistens Nein. Es fühlt sich schlecht an. Das Portemonnaie herausnehmen und einen Zweifränkler herausklauben will ich trotzdem nicht. Ich würde es widerwillig machen, man würde es merken.

Letzthin sagte mir einer, als ich Nein sagte: «Du kannst schon sagen, dass du hast, aber nichts geben willst.» Er hat recht. Das wäre aufrichtiger. Ich könnte ihm auch in die Augen schauen. Sonst bin ich meistens grosszügig. Weiss auch nicht, woran es liegt.

Grausam, aber ehrlich

Italien ist gerade in einer ähnlichen Situation. Das Land weigerte sich, ein Flüchtlingsschiff an Land zu lassen. Eine äusserst unmenschliche Geste. Grausam, aber auch ehrlich. Die neue Regierung setzt um, was die Mehrheit will und der Rest insgeheim denkt: Wir sind nicht das Auffanglager für ganz Europa.

Das stimmt. Europas Küstenländer müssten die Neuankömmlinge gemeinsam bewältigen, danach müssten sie auf alle Länder solidarisch verteilt werden für die Dauer des Asylverfahrens. Bisher ist es der EU nicht gelungen, einen gerechten Verteilmechanismus zu schaffen. Der Schengenvertrag, der das erste Land für zuständig erklärt, in welches ein Migrant seinen Fuss setzt, wurde lange vor dem Arabischen Frühling abgeschlossen. Hätte man die heutigen Migrationsbewegungen vorausgesehen – Italien hätte den Vertrag nicht mitunterzeichnet.

Gegen alle Gesetze

Auch in Deutschland werden radikale Ansätze diskutiert. Innenminister Horst Seehofer möchte die Flüchtlinge schon an der Grenze zurückschicken, Kanzlerin Angela Merkel ist dagegen. Die pauschale Rückweisung an der Grenze widerspricht allen geltenden Gesetzen, nationalen wie internationalen.

Der humanitäre Ansatz verlangt, dass man jedes Asylgesuch prüft, damit auch die Gesuche der potenziell nicht Schutzberechtigten. Man nimmt in Kauf, dass es falsche Flüchtlinge in der Menge hat; nicht aber, dass richtige Flüchtlinge mit der Menge zurückgeschickt werden. Wenn Italien derzeit gegen diesen Grundsatz verstösst und in Deutschland Stimmen laut werden, die dasselbe wollen, dann deshalb, weil die Last innerhalb von Europa ungleich verteilt ist. Und auch, weil jede Gemeinschaft irgendwann an die Grenzen stösst.

Man kann es versuchen

In der Schweiz hat der Bund vor einigen Jahren verkürzte Asylverfahren für Migranten aus Balkanländern eingeführt. Man wollte den «Tourismus» unterbinden; Personen, die Asyl suchen, um während des Verfahrens neue Zähne und weitere Leistungen zu bekommen. Der Bund sprach von «48-Stunden-Verfahren», die er bei diesen Personen neu anwenden wollte, auch wenn die Verfahren in Wirklichkeit etwas länger dauerten. Das Migrationsamt informierte fleissig darüber, vor allem in den Herkunftsländern. Das hat gewirkt. In afrikanischen Ländern dürfte es schwieriger sein, zumal in Eritrea, wo nicht einmal NGO Zugang haben. Aber man kann es versuchen.

Wer einmal vor der Tür steht, den kann man schlecht abweisen. Man muss sein Anliegen prüfen. Das gilt wohl auch für mich, wenn jemand nach Münz fragt. Ich könnte rückfragen: Bekommst du keine Sozialhilfe? Warum nicht? Wofür brauchst du das Geld? Und ich sollte ihm in die Augen schauen.