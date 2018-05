Wilhelm Tell, Nationalheld, muss für viel Schabernack herhalten. So zog die amerikanische Firma Levis für eine Kampagne dem stämmigen Urner eine viele zu enge blaue Jeans an, Sohn Walterli steckten sie in eine gelbe Version. In der Schweiz behandelt man Tell respektvoller, dafür wird die Symbolfigur geradezu inflationär verwendet. Dies vor allem in seinem Heimatkanton: Dort gibt es den Tellbus, die Tellsymphoniker, das Tellspielhaus, den Tellpark und etliche Restaurants, Bars und Firmen, welche sich mit den vier magischen Buchstaben schmücken.

In der Schweiz führen über 50 Restaurants Tell in ihrem Namen auf. Nur ganz vereinzelt taucht Tell hierzulande als Familienname auf, häufiger ist die Verwendung als Vorname. Auch viele Produkte versuchen mit dem 1470 erstmals erwähnten Widerständler Kasse zu machen: Die Chilisauce «Tell from Hell» (scharf) oder Coops Billigbier «Tell» (fad) sind Beispiele dafür. Und wer noch so etwas Altmodisches wie ein Portemonnaie sein eigen nennt, kennt den Alphirten, der von den meisten als Tell gedeutet wird, auch vom Fünfliber.

Notfalls greift der Eidgenosse zur Waffe – genau wie Tell

Selbst in der Politik greift man gerne auf die Symbolik des wehrhaften Armbrustträgers aus der Innerschweiz zurück. Bei jeder zweiten Abstimmungskampagne bedient man sich dieses Motivs, um vor der Bedrohung der Freiheit und Eigenständigkeit der Eidgenossenschaft zu warnen.

Und da ist noch «Pro Tell», der vor rund 40 Jahren gegründete gemeinnützige Verein. Der scheint sich vor allem die negativen Eigenschaften des Helden einverleibt zu haben: hinterhältig, stur, streitbar. Und wie Tell ist auch der Verein der Überzeugung, dass ein richtiger Eidgenosse notfalls halt zur Waffe greifen muss, wenn seine Welt in Gefahr ist. Oder wie es ihr neuer Generalsekretär sagt: «Ein Bürger ohne Waffe ist kein freier Bürger.»

Hinterhältig muss der Umgang mit den eigenen Leuten bezeichnet werden, ihr langjähriger Präsident Willy Pfund wurde unrühmlich aus seinem Posten gedrängt, die radikale Westschweizer Fraktion rund um SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor übernahm putschartig den Vorstand und trimmt diesen immer mehr Richtung der US-Waffenlobby NRA. Bürger sollen in der Öffentlichkeit Waffen tragen dürfen, und auch für die Einführung der Todesstrafe plädiert der streitbare Walliser Politiker.

Pro Tell verbucht ersten Erfolg im Kampf gegen EU-Richtlinie

Pro Tell ist zwar nur die Speerspitze der Schützen und Jäger. Aber der Einfluss der Schweizer Waffenfreunde ist fast ähnlich furchteinflössend wie diejenige der amerikanischen Waffenlobby. Das musste bereits Bundesrat Kurt Furgler am eigenen Leib erfahren: Er wollte den «Waffen-Selbstbedienungsladen Schweiz» schliessen und forderte statt kantonalen Regelungen ein strenges nationales Waffengesetz. Er scheiterte an Pro Tell, welche er mit dieser Ankündigung erst richtig zum Leben erweckte.

Jetzt hat sich Pro Tell den Kampf gegen die Anpassung des Schweizer Waffenrechts an die entsprechende EU-Richtlinie auf die Fahne geschrieben. Und konnte diese Woche einen ersten Erfolg verzeichnen: Die Ordonanzwaffe gilt weiterhin als nicht «verbotene Waffe». Sollte die Vereinigung diese Neuregelung trotzdem mit dem Referendum bekämpfen, dann muss Wilhelm mit grösster Wahrscheinlichkeit wieder als Symbol für ihren Aufstand herhalten: auf Plakaten, Inseraten und als angeblich geistiger Vater des Widerstands gegen die Entwaffnung der Schweizer.