Barbarische Sitten

Wer in den Bestimmungen des Bundes zum Tierschutz stöbert, findet Dinge, die man nicht unbedingt in einem Gesetzestext erwartet. Zum Beispiel die Anleitung zum Töten eines Pferdes. Die Schusswaffe muss senkrecht an der Stirn posiert werden, exakt an jenem Punkt, wo sich die Diagonalen zwischen Ohren und Augen kreuzen. Nur so trifft man das Hirn, ist das Pferd schnell tot. Zeichnungen von Pferdeköpfen illustrieren die Verordnung «Tierschutz beim Schlachten».

Elektroschock oder Schlag auf den Kopf?

Nach dieser Lektüre wird man sich am Tisch eher für die vegetarische Menuvariante entscheiden. Die Anleitung zum Pferdetöten klingt brutal, und ist doch das, was man – zumindest politisch – unter einem schonenden Umgang mit Tieren versteht. Der Bundesrat will dies fördern. Er hat diese Woche die Tierschutzvorschriften angepasst und unter anderem verboten, dass Krebse lebendig ins siedende Wasser geworfen werden, ohne vorherige Betäubung. Auch sollen die Krustentiere nicht mehr im eiskalten Wasser gehalten werden, sondern in einem Milieu, in dem sie sich auch in der Natur aufhalten.

Werden in der Schweiz wirklich Krebse lebendig gesotten? Es sei in der Gastronomie üblich, schrieb das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen in seiner Medienmitteilung. Viele Köche haben aber schon zu anderen Methoden gewechselt: Sie betäuben die Krebse zuerst mit Elektroschocks oder einem Schlag auf das Gehirn. Weil der Hummer ganz, mit Kopf, auf den Teller kommen muss, kann dieser nicht einfach abgetrennt werden. Kürzlich erzählte ein renommierter Küchenchef dieser Zeitung, dass in der Branche Verwirrung herrsche, weil in Deutschland das vorgängige Betäuben der Krebse verboten sei. Offenbar geht man dort davon aus, dass dies das Leiden der Tiere vergrössert, dass das Sieden bei lebendigem Leib tierfreundlicher ist.

Die Tradition als Rechtfertigung

Was stimmt wohl? Selbst wenn die Krebse reden könnten – sie wüssten nicht, wie es ihren Artgenossen im Jenseits ergangen ist. Man muss sich damit abfinden, dass das Töten und Essen von Lebewesen barbarisch und mit Leid verbunden ist. Es braucht psychologische Abwehrmechanismen, um das auszublenden. Etwa den Verweis auf Traditionen. Als das Parlament letzten Sommer ein Importverbot für Stopfleber von zwangsgefütterten Gänsen diskutierte, gingen in der Westschweiz die Emotionen hoch. Eine jahrhundertealte Tradition wäre gefährdet, hiess es. Dass das Füttern der Gänse eine Tierquälerei sondergleichen ist, die niemand ernsthaft gutheissen kann, wird mit der Tradition gerechtfertigt. Es gibt auch Leute, die können Fleisch nur essen, wenn sie nicht wissen, von welchem Tier es stammt.

Wer Tiere wirklich schonen will, müsste auf Fleisch verzichten. Doch eine fatalistische Haltung ist hier weniger gut, denn mit ihr liesse sich genauso gut ein rücksichtsloser Fleischkonsum rechtfertigen. Besser ist daher die Strategie des Bundesrats, die Vorschriften anzupassen, um Tiere – trotz unserer barbarischen Sitten – so gut wie möglich zu schützen.