Der Umwerfer hat ausgedient

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt bei der Entwicklung von Mountainbike-Schaltgruppen das Motto: «Viel hilft viel». Drei Kettenblätter, elf Ritzel, 33 Gänge. So sah der Traumantrieb vieler Mountainbiker aus. Mittlerweile gilt: «Weniger ist mehr». Heute, so scheint es zumindest, lautet die Lösung aller Schaltprobleme «1×12». Und das ist wohl der Tod des Umwerfers.

2012 brachte der US-Komponentenhersteller Sram die erste Gruppe mit nur einem Kettenblatt und ganz ohne Umwerfer auf den Markt. 2016 folgte dann die Nachricht, dass die Amerikaner die Weiterentwicklung des Umwerfers am Mountainbike komplett einstellen – die Einführung der Schaltgruppe Eagle mit einen Kettenblatt und zwölf Ritzeln war dafür ausschlaggebend. Was sich anfangs wie ein Aprilscherz anhörte, war schlussendlich auch für die Konkurrenz der Anstoss, ebenfalls über die Übersetzungsvariante 1×12 nachzudenken.

Und siehe da: Shimano zieht auf diese Saison nach und spendiert seiner Topgruppe XTR M9100-Gruppe, sowie den günstigeren Gruppen XT und SLX ebenfalls ein zwölftes Ritzel. Eine Variante mit Zweifach-Antrieb ist bei den Japanern bei allen drei Gruppen aber zumindest weiterhin erhältlich. Die Frage ist: wie lange noch?

Qual der Wahl

Ein oder zwei Kettenblätter? Elf oder zwölf Ritzel? Die Frage nach der optimalen Ausstattungsvariante ist nicht leicht zu beantworten. Eine allgemeingültige Antwort gibt es nämlich nicht. Einsatzbereich, Fitnesszustand und schlussendlich auch der persönliche Geschmack entscheiden, welche Gruppe am besten zu einem passt.

Bisher hatte die Zweifach-Variante eine deutlich grössere Bandbreite an Gängen. Mit der Einführung des zwölften Ritzels wird dieser Unterschied aber verringert. Zum Vergleich: Je nach Kassettenabstufung (11 bis 40 oder 11 bis 42) kommt man mit einer 2×11-Konfiguration auf eine Bandbreite von 503 bis 529 Prozent. Die Sram Eagle schafft mit einer 10 bis 50 Kassette 500 Prozent. Eine minimale Differenz.

Allerdings sind die Sprünge zwischen den Gängen bei einer 1×12 Gruppe grösser. Der Grund: Die drei grössten Gänge sind mit sechs beziehungsweise acht Zähnen (36-42-50) voneinander getrennt. Der Tret-Rhythmus ist dadurch teilweise etwas unruhiger. Hinzu kommt, dass die «One-by»-Gruppen zumindest in ihren Topversionen noch sehr teuer sind. Sram hat allerdings mit der Eagle GX oder NX schon erste Modelle im niedrigen Preissegment auf den Markt gebracht. Die Nachteile sind also überschaubar.

Für die Einfach-Systeme spricht, dass sie leichter, mit nur einem Hebel logischer zu bedienen und aufgrund des fehlenden Umwerfers weniger störanfällig sind. Und: Der Lenker ist durch den Wegfall eines Schalthebels optisch deutlich aufgeräumter, der Hebel für die Vario-Stütze hat bei vielen Bikes den Platz auf der linken Seite eingenommen. Ein grosses Plus für die Entwickler: Durch den Wegfall des Umwerfers ergeben sich konstruktive Möglichkeiten, um an den Rahmen steifere Tretlagerbereiche oder neue Hinterbau-Systeme zu realisieren.

Die Zukunft ist einfach

Braucht es den Umwerfer eigentlich noch? Moderne Mountainbikes, Crosser, Gravelbikes kommen ohne ihn aus. Mittlerweile wurden schon die ersten Rennvelos mit Einfach-Kurbel gesichtet. Es ist also klar, in welche Richtung die Entwicklung geht. Umwerfer weg, dafür mehr Ritzel drauf. Mit dem Ergebnis: weniger Gewicht, weniger Probleme, mehr Spass.

Umwerfer ja oder nein? Setzen Sie auf den Einfach-Antrieb oder schätzen Sie grössere Gangauswahl von zwei Kettenblättern?