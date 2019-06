Biken mit Batterie – Betrug oder clever?

Wer kennt die Situation nicht: Nur mit seiner Beine Kraft kurbelt man den Trail hinauf, plagt sich mit der Steigung, dem Schotter, den Wurzeln und der Hitze. Und dann taucht da am Ende des Trail-Horizonts ein anderer Biker auf. Der sichtlich älter ist als man selbst, untrainierter (zumindest optisch) noch dazu – aber verdammt schnell. So schnell, dass man ihn nicht einholt. Chancenlos! Die Verzweiflung ist gross – ist man wirklich mittlerweile so schwach?

Dann der Moment der Erleuchtung: Da ist Extra-Power im Spiel! Nicht wenige, die jetzt behaupten: Ganz klar, der betrügt – die anderen Mountainbiker und sich selbst! Denn schliesslich würde er ohne Motorunterstützung diesen Anstieg ja ganz sicher nicht packen. Oder? Selbst die Wanderer, noch vor kurzem in ihrer Masse nicht gerade als Mountainbike-Freunde bekannt, grüssen den Bio-Biker mittlerweile fast anerkennend. Ganz nach dem Motto: «Der Typ packts noch ohne Motor, der ist einer von uns!»

E-Bikes machen auch bergauf Spass

Doch E-Mountainbiker sind ja nicht die einzigen, die auf Unterstützung setzen. Bikeparks boomen, immer mehr Mountainbiker nutzen angelegte Trails – und die Liftanlagen. Mit den Bergbahnen gehts bequem nach oben. Immer wieder. Wieder andere nutzen ein Shuttle und lassen sich und ihr Bike mit dem Transporter nach oben bringen.

Der E-Biker tritt zwar mit Unterstützung, aber immerhin tritt er selbst. Die Motor-Unterstützung macht unabhängiger, der Bewegungsradius erweitert sich und man kann sich in einem Umfeld sportlich betätigen, das man ohne E-Unterstützung vielleicht so nicht erreichen würde. Dem gegenüber steht die Ansicht, dass sich auf einmal Leute im Gelände wiederfinden, die nicht die technischen Fähigkeiten haben, um mit einem schweren E-MTB sicher auf den Trails unterwegs zu sein. Vor allem dann nicht, wenn es bergab geht. Gleichzeitig verbessert sich die Technik der Bikes von Jahr zu Jahr. Sie werden leichter, einfacher zu steuern, verzeihen immer mehr Fahrfehler.

Und was unbestritten ist: der Fahrspass nimmt zu. Egal, ob rauf oder runter, mit dem E-MTB ist man immer im Flow. Mittlerweile gibt es sogar speziell angelegte Trails, um bergauf Spass zu haben. Oder wie der Bündner Bergführer Marco Benz, für den das E-Velo den Zustieg zur Arbeit erleichtert, und dabei richtig Spass macht.

Damit kann es eine berechtigte Alternative zu einem unmotorisierten Mountainbike sein. Noch dazu erweitert es die Zielgruppe. Allerdings erhöhen mehr Fahrer auf den Trails natürlich den Nutzungsdruck. Nicht wenige, die behaupten, dass die Berge ja schon heute völlig überlaufen sind. Hier hilft dann nur der Appell an einen respektvollen und gemeinschaftlichen Umgang zwischen Wanderern und Mountainbikern, mit und ohne Motor. Denn dann kommen auf den Wanderwegen und Trails am Ende alle auf ihre Kosten.

Haben Sie schon ein E-MTB oder treten sie als Bio-Biker mit Muskelkraft? Diskutieren Sie mit.