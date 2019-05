Mein erster Lauf mit 22 Kilo weniger

Ich habe in 7 Jahren an insgesamt 14 Laufveranstaltungen teilgenommen. 12 von diesen 14 Malen kam ich als Letzte ins Ziel, einmal musste ich einen Lauf abbrechen. Und dieses Mal, am 1. Mai 2019, kam ich das erste Mal nicht als Letzte ins Ziel. Nun gut, um ehrlich zu bleiben: Ich überschritt als Zweitletzte vor der ältesten Laufteilnehmerin mit Jahrgang 1934 die Ziellinie …

Doch nach all den Jahren, in welchen so viele wesentlich ältere Läuferinnen und Läufer immer vor mir platziert waren, habe ich das als persönlichen Erfolg verbucht. Denn ja, bei aller Nonchalance dem Thema «Tempo und Platzierungen» gegenüber: Natürlich hat es auch an meinem Ego genagt, dass Menschen, welche 40 Jahre älter sind als ich, so viel fitter sind. Doch wie mich ein Läufer der Senioren-Kategorie mal so schön beruhigte: «Weisst du, ich hatte ja auch schon wesentlich mehr Lebenszeit als du zum Trainieren. Wenn du jetzt einfach immer fleissig weitermachst, bist du mit 80 dann auch fit wie ein Turnschuh.»

Ich stand vor dem Lauf im Gewusel des Startbereichs am Sihltaler Frühlingslauf und saugte alles in mich auf: Dieses emsige Treiben von Jung und Alt, das Abholen der Startnummer, das Wiedersehen mit Bekannten, die ich alle Jahre wieder an Laufveranstaltungen treffe. Ich hatte es so vermisst!

2018 kämpfte ich lange mit einer Knieverletzung und konnte an keinem einzigen Lauf teilnehmen. Im November 2018 begann mein Leben 2.0 mit Magenbypass, und seither hat sich so vieles verändert. Ich schaute an mir selber runter, wissend, dass ich diesen Lauf mit 22 Kilo weniger absolvieren durfte als bei meiner letzten Teilnahme im Jahr 2017. Ich war noch nicht dort, wo ich hinwollte – doch schon längst nicht mehr dort, wo ich einmal war.

Ein Lauf ausser Konkurrenz

Ich hatte mich ja immer etwas fehl am Platz gefühlt bei diesen Laufveranstaltungen. Im Tummelfeld zwischen durchtrainierten Wädli und stahlharten Oberkörpern fiel ich als übergewichtige Person aus dem optischen Rahmen und ertappte mich in der Vergangenheit immer wieder dabei, dass ich dachte: «Alexandra, wen willst du eigentlich vergackeiern? Du bist doch keine Läuferin!»

Doch an diesem sonnigen 1. Mai begann ich für mich, die Optik mal auszublenden. Und stattdessen darüber nachzudenken, was im Kopf eines Läufers abgeht. Ich war hier, ich hatte trainiert, ich wollte meine beste Leistung abrufen und Spass und Freude an diesem Tag haben. Unterscheidet sich das so wesentlich davon, was im Kopf eines «typischen» Sportlers vor einem Wettkampf abgeht? Gut, ich weiss, dass ich «ausser Konkurrenz» laufe und nur mit mir selber im Wettkampf bin – das ist sicherlich ein entscheidender Unterschied.

Läuferin auf Lebzeiten

In der Zeit, in welcher ich 5 Kilometer walke, laufen andere 15 Kilometer. In Sachen Tempo und Lauftechnik kann ich nicht mithalten. Doch ich habe mein Bestes gegeben, auf die Zähne gebissen, als es anstrengend wurde, und versucht, jeden Meter und jede Minute zu geniessen. Dies inmitten einer viel schnelleren Gesellschaft, welche sportlich an einem komplett anderen Ort steht als ich. Ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass mein Puls nicht mehr so schnell hochspickte wie früher und dass ich insgesamt 4 Minuten schneller war als an der letzten Laufteilnahme vor zwei Jahren.

Tempo war ja nie mein persönlicher Antrieb, und doch löst es Glücksgefühle aus, wenn man auf diesem Weg zu einem fitteren Selbst wieder mal schwarz auf weiss sieht, dass sich etwas zum Positiven verändert.

Nie werde ich eine Begegnung mit einer älteren Läuferin vor ein paar Jahren vergessen, welche nach dem Lauf atemlos lachend zu mir kam und meinte: «Immer wieder denke ich: Ich bin langsam wirklich zu alt für diese Laufteilnahmen. Trotzdem bin ich immer wieder hier. Solange mich meine Beine tragen, werde ich Läuferin sein.» Und ist es nicht genau diese Einstellung, die das Läufer-Sein ausmacht?