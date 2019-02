Zug und Ski – geht doch!

Es ist Wahnsinn, wie viel Ausrüstung, Taschen, Proviant und Kleinkram unser Auto füllt, wenn wir mit der Familie in die Skiferien oder in ein Skiwochenende fahren. Anreise mit dem Zug? Unmöglich! Und dann stehe ich wieder an einem der kleinen Bahnhöfe mitten im Skiort und denke, wie schön es wäre, wenn wir uns nicht ins Skigebiet stauen würden, wenn wir das ganze Skimaterial nicht aus dem Keller schleppen müssten, wenn ich auf der Fahrt entspannt ein Buch lesen oder mit den Kindern spielen könnte.

Unmöglich? Es lohnt sich, die eigene Routine zu hinterfragen. Also los! Wenn wir unsere Ausrüstung im Skigebiet ausleihen würden, hätten wir viel weniger Gepäck, könnten die Kinder an die freie Hand nehmen und entspannt in den Zug Richtung Berge steigen. Auch vor Ort hat es Vorteile, die Ski zu mieten, statt mit den eigenen Brettern auf die Piste zu gehen: Man bekommt immer topaktuelles, gut präpariertes Material, das auch auf hartem Kunstschnee richtig Spass macht. Ausserdem: Je nach Lust und Laune oder der Schneesituation hat man die Möglichkeit, verschiedene Ski auszuprobieren – ein Slalomcarver an Tag 1, der Riesenslalomcarver an Tag 2, wenns wenig Leute auf der Piste hat, und den breiteren Allmountain-Ski für Tag 3, nachdem es über Nacht etwas Neuschnee gegeben hat und die eine oder andere Fahrt durch den frischen Pulverschnee lockt.

Professionelles Vermietgeschäft

Ski mieten, das geht mittlerweile schnell und effizient. Auf Plattformen wie www.intersportrent.ch kann man das gewünschte Wintersport-Equipment auswählen, online buchen und im Skigebiet – oft direkt an der Talstation – abholen. Wenig erstaunlich, dass bei Intersport das Mietsegment kontinuierlich wächst. «Die Skitage von Herrn und Frau Schweizer sind in den letzten 15 Jahren von durchschnittlich über 15 Tagen auf 8 Tage pro Saison zurückgegangen», sagt Roger Riegendinger, Leiter Category Management Intersport Schweiz. «Gleichzeitig steigt aber die Anzahl der Personen, die ihre Ski mieten. Skimiete ist in und im Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl für Touristen als auch für Heimmarkt-Kunden lukrativ. Echte Skifans sind jedoch nach wie vor Skikäufer.»

Beim Preisvergleich im Internet erfahre ich, dass selbst wer zwei Wochen pro Jahr im Skiurlaub verbringt und ein Top-Modell gekauft hat, etwa drei Jahre fahren muss, bevor sich der Kauf finanziell rechnet – je nachdem, wie oft man seinen Ski zum Service bringt. Wer schlau kombiniert, kann sogar noch sparen: Über den RailAway-Freizeitshop bekommt man das Skiticket nicht nur zum Fixpreis, sondern erhält zusätzlich 15 Prozent Rabatt auf die Skimiete bei Intersport Rent.

Ich habe noch nie einen Ski gemietet, aber ich muss zugeben, dass es – ausser für eingefleischte Vielfahrer – eine gute Option ist. Allerdings sind mein Ski und ich ein eingespieltes Team. Das möchte ich nicht missen. Und Sie? Ist Ihnen das egal?

Viel Service und gute Anbindung

Auch wer lieber mit der eigenen Ausrüstung unterwegs ist, kann ohne schweres Gepäck per ÖV reisen: Für ausgewählte Wintersportdestinationen bieten die SBB (ab 44 Franken) einen Spezialtransport für Wintersportausrüstung an – inklusive Abholung und Zustellung ins Hotel.

Der Zug von Basel nach Engelberg fährt staufreie 1 Stunde 49 Minuten. Von Zürich ist man in 2 Stunden in Lenzerheide, von Bern nach Meiringen sind es nur 1 Stunde 38 Minuten. Gerade für einen Tagestrip ist das viel entspannter: Man kann morgens in Ruhe seinen Kaffee trinken und abends das Après-Ski geniessen.

Die Anreise mit dem Zug habe ich ausprobiert – allerdings ohne Kinder. Hat super geklappt. Aber meine geliebten Ski behalte ich, auch wenn es irrational ist. Mich stresst schon der Gedanke, morgens erst noch die Ski bei einer Verleihstation abholen zu müssen.

Wie reisen Sie ins Skigebiet an – mit dem eigenen Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Kaufen oder mieten Sie Ihre Skiausrüstung? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in den beiden Varianten?