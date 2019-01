Dynamische Skipasspreise: Fluch oder Segen?

Die Schweizer Skigebiete hatten in den vergangenen Jahren mit Schneemangel und sinkenden Gästezahlen zu kämpfen. «Viele Bergbahnen operieren bereits an der Profitabilitätsgrenze», sagt André Aschwanden, Mediensprecher Schweiz Tourismus, «immer mehr Bergbahnen haben sich jedoch der Nachfrage angepasst und neue Preismodelle eingeführt.» Einige Skigebiete setzen auf rein wetterabhängige Modelle, in anderen Skigebieten, zum Beispiel in Saas-Fee, Flims-Laax, Andermatt-Sedrun, Zermatt, Arosa Lenzerheide, gelten, ähnlich wie bei Airlines, dynamische Preise und Frühbucherrabatte. Das bedeutet: Je nach Buchungszeitpunkt und der zu erwartenden Nachfrage ist der Preis für einen Skipass unterschiedlich hoch. In St. Moritz können die Kosten für einen Tagespass so zwischen 45 und über 100 Franken variieren – wer mindestens 15 Tage im Voraus bucht, erhält 30 Prozent Rabatt.

Pech für den, der es nicht mitbekommen hatte: Für das Tagesticket am 27. 12. 2018 musste man in St. Moritz morgens an der Kasse 105 Franken hinblättern, während Frühbucher nur 72 Franken (im Vorjahr: 82 Franken) gezahlt hatten. Ich hätte mich geärgert, Sie nicht?

Kompliziert, aber lukrativ

Klarer Fall: Spontan ist out. Zumindest bei schönem Wetter und in der Hochsaison. Andererseits: In den Ferienzeiten ist man sowieso gut damit beraten, seine Unterkunft frühzeitig zu buchen – vor allem wenn man in Gruppen oder mit der Familie unterwegs ist. Wer die Unterkunft vorab bucht, kann auch gleich den Skipass dazukaufen – und profitiert so von günstigeren Preisen. Für uns ist das wegen der schulpflichtigen Kinder super, aber was ist mit Leuten, für die eine Onlinebuchung kein Kundenservice, sondern eine komplizierte Sache ist?

Ziel dieser dynamischen Preismodelle ist es, in nachfrageschwachen Zeiten mehr Gäste mit attraktiven Preisen auf die Pisten zu locken und in nachfragestarken Zeiten höhere Preise zu erwirtschaften. Das Problem: Die auf- und abhüpfenden Preise sind nur noch schwer vergleichbar, und es ist für den Ticketkäufer gar nicht so leicht zu durchschauen, wo welches System wie funktioniert – und wie viel Rabatt man nun worauf bekommen hat.

In Arosa Lenzerheide beispielsweise liegt der Höchstpreis für ein Tagesticket bei 75 Franken. Je früher man bucht, desto besser: An Tagen mit geringer Nachfrage gibt es selbst am Vortag noch reduzierte Skipässe, in den Ferienzeiten sind die hohen Rabatte oft schnell vergriffen. Aber die Rechnung scheint aufzugehen: «Das Buchungsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits verdoppelt», sagt Marketingleiter Stefan Reichmuth.

Ein Angebot für mehr Spontanität

Skifahrer, die trotz dynamischer Preise am Ticketschalter spontan unterwegs sein wollen, können beispielsweise von den Snow-’n’-Rail Angeboten profitieren. Hier erhält man Rabatte auf den Skipass, fährt zum Fixpreis, schont die Umwelt und spart sich Stau und Stress. «Wir mischen uns nicht in die Preisstrategie der Bergbahnen ein, sondern pflegen mit den meisten Skigebieten eine Kooperation. So können unsere Kunden von Sonderkonditionen auf die Skipässe profitieren – unabhängig von der aktuellen Wetterlage», erklärt Nina Suma von der Railaway AG.

Eine weitere Fixpreisalternative sind Pauschalangebote inklusive Skipass. Damit fährt man – je nach Buchungszeitpunkt – möglicherweise günstiger.

Laut Schweiz Tourismus ist es noch schwer absehbar, ob die Preisexperimente erfolgreich sind. Was denken Sie? Fluch oder Segen? Sind Sie begeisterter Frühbucher oder steigen Sie auf Fixpreisangebote à la Snow ’n’ Rail um?