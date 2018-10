Der harte Weg zurück

Unsere Autorin hatte ein Ziel: die Rigi erwandern. Dann kam der Rückschlag. Wie sie jetzt wieder Freude am Training findet.

Woran scheitern sportliche Vorhaben? An zu hohen Zielsetzungen, langwierigen Verletzungen, veränderten Lebensumständen – ich glaube aber, sie sind vor allem dann zum Scheitern verurteilt, wenn die Freude am Weg zum Ziel verloren geht.

Jeder, der auf dem Weg zu einem längerfristig angesetzten sportlichen Ziel ist, kennt Momente der Demotivation. Für mich war es nach meiner längeren Verletzungspause ein schwieriger Wiedereinstieg in mein regelmässiges Trainingsprogramm. Zum einen auf der körperlichen Ebene, weil jedes Ziepen in den Bändern im Knie Alarmglocken zum Schrillen bringt und es schlicht und einfach frustrierend ist, wieder bei null anfangen zu müssen.

Keine Lust mehr aufs Traumziel

Zum anderen fand ich auch lange gedanklich den Wiedereinstieg nicht mehr. Ich konnte mich gefühlsmässig überhaupt nicht mehr mit meinem Traumziel, auf die Rigi zu wandern, identifizieren. Es war für mich dermassen weit in die Ferne gerückt, dass ich nun einige Zeit lang überhaupt keine Lust mehr hatte, noch irgendetwas dafür zu tun.

Diese Demotivation hat einen schon fast ironischen Zug, denn während der Zeit, als ich wegen der Schmerzen nicht trainieren konnte, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als es wieder tun zu können. Warum genau fällt man dann trotzdem wieder zurück in diese Lethargie, von der man dachte, sie für immer hinter sich gelassen zu haben?

Ich habe bis jetzt keine Antwort darauf gefunden. Bei mir war es schlussendlich so, dass Nichtstun unbequemer wurde als das Tun. Denn für kurze Zeit vergass ich die vielen Vorteile, welche das regelmässige Training mit sich bringt. Verschiedene Alltagsbeschwerden kehrten zurück, angefangen von leichten Kopf- und Rückenschmerzen über Einschlafprobleme bis hin zu miesepetriger Laune wegen Frischluftmangel.

Trotzdem gurkte es mich unendlich an, wieder zurück zu den Basics gehen zu müssen. Ich hatte so Freude gehabt, dank den Inputs von Trainer Steve Husistein endlich vorwärtszukommen in meiner Beweglichkeit, die Vorteile des langsamen Kraftaufbaus zu spüren und etwas mehr Kondition zu haben. Nun war ich wieder am Punkt angelangt, an dem ich nach ein paar Stockwerken Schnappatmung kriegte und mich teilweise unbeweglicher denn je fühlte.

Wir sind selber verantwortlich

Wenn man an diesen Punkt kommt, gibt es genau zwei Möglichkeiten: aufgeben oder weitermachen. Ich merkte, dass ich Hilfe brauchte, um den Wiedereinstieg zu schaffen. Ich bat meine sehr diszipliniert trainierende Arbeitskollegin, dass sie mir bitte regelmässig einen Tritt in den Hintern geben soll. Ich fragte Freunde, ob sie mit mir walken und wandern gehen würden. Ich vereinbarte mit Steve, ihm wieder ein Trainingstagebuch abzuliefern. Und ich liess mir auf meinen Geburtstag eine Sportuhr schenken, die mich nun auch noch zusätzlich motiviert und mir auch die kleinsten Fortschrittchen aufzeigt.

Natürlich kann man die Verantwortung für das eigene Tun nicht einer anderen Person übergeben, schlussendlich entscheide jedes Mal ich und ich alleine darüber, ob ich mich nun aufs Sofa fläze oder mich bewege. Doch der Support dieser Personen und deren Nachfragen nach Trainingsresultaten helfen mir, dranzubleiben.

Endlich wieder Freude am Weg

Die wohl wichtigste Motivation auf diesem Weg zurück zur Bewegung gibt mir jedoch jemand, den ich nicht um Hilfe bitten musste: die Natur. Nach einem Sommer mit herzlich wenig Kontakt zu ihr, geniesse ich die gemeinsamen Momente wieder umso mehr. Ein fantastischer Sonnenuntergang nach einem total normalen Montag. Die wohltuenden Regentropfen beim Waldtraining nach dem für mich viel zu heissen Sommer. Die frische Luft in den Lungen und Hirnzellen nach einem langen Bürotag.

Nein, es war kein energiegeladenes Aufspringen vom Sofa. Es war vielmehr ein zähes Mich-Wiederaufhieven. Und trotzdem bin ich so dankbar dafür, die Kurve so langsam wieder zu kriegen. Der Schlaf ist wieder besser, die Schulternverspannungen werden weniger hartnäckig, und der Kopf ist wieder frei für mehr Freude an diesem Weg, der nicht immer einfach, aber immer lohnenswert ist.

Lesen Sie dazu auch das Posting vom Mai: Vom Umgang mit Rückschlägen